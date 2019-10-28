Горькая правда: урагана не выдержала и крайне важная для Эстонии государственная сеть

Крайне важная для работы Эстонии государственная сеть не выдержала разразившегося в выходные урагана и государственные учреждения и самоуправления юга Эстонии остались без связи: процесс пересечения государственной границы был нарушен, пишет Postimees.
«Связь нарушена или прервана почти в 30 местах. Пересечение границы в период с 9.00 до 11.30 было нарушено на погранпункте в Лухамаа, но на данный момент связь на границе восстановлена. Ночью связи не было в Южно-Эстонской больнице, и по-прежнему нет интернета во многих школах Вырумаа и Пыльвамаа, а также в местных самоуправлениях», - сообщили сегодня специалисты Департамента государственной инфосистемы.
Пункты связи государственной сети продублированы, но из-за масштабного отключения электричества не работала и продублированная сеть.
«Техники департаментам работают, чтобы как можно быстрее восстановить связь, но это во многом зависит от того, когда будет восстановлена подача электричества», - сообщили из Департамента государственной инфосистемы.