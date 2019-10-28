Минск увеличивает военный контингент на границе с Литвой в ответ на размещение там танков США

"В рамках военной составляющей во время работы с главой государства был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории. Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки", - сказал Равков, которого цитирует госагентство БелТА.

Также, по его словам, будут приняты меры по усилению белорусской государственной границы, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении. Кроме военной составляющей, предпринимается ряд информационных и дипломатических мер.

Министр подчеркнул, что это позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

"В рамках реагирования на эти мероприятия будут проводиться частные тактические действия на этом направлении ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, совместными действиями с пограничниками. Мероприятий достаточно - и плановых, и тех, которые утверждены сегодня главой государства на совещании", - добавил глава Минобороны.

Равков также проинформировал, что в рамках военного сотрудничества с Россией, в следующем году стороны планировали переработать план применения региональной группировки войск. Он будет изменен с учетом складывающейся обстановки. Так, военнослужащие Белоруссии и России будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями.

"Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку", - резюмировал министр.

В конце сентября Минобороны Литвы сообщило о развертывании танкового батальона армии США у границы с Белоруссией. По данным Минобороны Литвы, в составе батальона прибывают порядка 500 военнослужащих США, а также тяжелая техника - 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств.