Пн, 28.10.2019
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Установлено загадочное содержимое древнеегипетской мумии

Two sarchophagi, one belonging to a child (top) are displayed in front of Hatshepsut Temple in Egypt's valley of the Kings in Luxor, on October 19, 2019. - Egypt revealed today a rare trove of 30 ancient wooden coffins that have been well-preserved over millennia in the archaeologically rich Valley of the Kings in Luxor. The antiquities ministry officially unveiled the discovery made at Asasif, a necropolis on the west bank of the Nile River, at a press conference against the backdrop of the Hatshepsut Temple. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

ФОТО: KHALED DESOUKI/AFP

Французские ученые Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) изучили древнеегипетскую мумию кошки и выяснили, что находится внутри нее с помощью рентгеновского сканирования. Об этом сообщает издание Le Figaro.

На основе рентгеновских снимков исследователи создали 3D-реконструкцию мумии, возраст которой составляет 2500 лет, пишет Lenta. Модели были изучены с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. Оказалось, что внутри мумии находятся останки сразу нескольких кошек. Ученые выявили три хвоста и пять задних лап, а у одной из кошек череп был заменен на текстильный шарик.

По словам археологов, бальзамирование сразу нескольких животных, возможно, являлось распространенной практикой. Однако это следует подтвердить на других известных мумиях кошек.

15 октября 2017 года Министерство по делам древностей Египта объявило, что в ходе археологических раскопок в южной части города Луксор было найдено 20 нетронутых деревянных саркофагов, в которых, скорее всего, находятся мумии.

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