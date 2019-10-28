Установлено загадочное содержимое древнеегипетской мумии

На основе рентгеновских снимков исследователи создали 3D-реконструкцию мумии, возраст которой составляет 2500 лет, пишет Lenta. Модели были изучены с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. Оказалось, что внутри мумии находятся останки сразу нескольких кошек. Ученые выявили три хвоста и пять задних лап, а у одной из кошек череп был заменен на текстильный шарик.