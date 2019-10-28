Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: пострадала пожилая женщина

Эти утром в 9:15 на перекрестке Сыле и Паавли в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина. Полиция просит помощи для установления деталей происшествия.
На перекрестке Сыле и Паавли столкнулись две машины. Автомобиль Škoda, за рулем которого был 24-летний мужчина, столкнулся с движущимся справа от него автомобилем Opel, за рулем которого был 91-летний мужчина. У пожилого водителя отсутствовали права необходимой категории. Оба водителя были трезвыми.
В результате столкновения Opel врезался в столб светофора. С места происшествия на скорой помощи в больницу увезли пассажирку Opel – 86-летнюю женщину.
Просим всех, кто был свидетелем ДТП, связаться с полицией по телефону 612 3000, который работает с 8 до 19, или написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.