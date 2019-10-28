Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: пострадала пожилая женщина

На перекрестке Сыле и Паавли столкнулись две машины. Автомобиль Škoda, за рулем которого был 24-летний мужчина, столкнулся с движущимся справа от него автомобилем Opel, за рулем которого был 91-летний мужчина. У пожилого водителя отсутствовали права необходимой категории. Оба водителя были трезвыми.