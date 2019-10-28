Обвинения министра финансов и главы МВД оказались ложью

Исполняющий сейчас обязанности министра информационных технологий Март Хельме в платном радиоэфире программы Räägime asjast (Поговорим о деле) сказал, что вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут и его супруга - депутат Рийгикогу от социал-демократов Рийна Сиккут - якобы обсуждали в спальне, каким образом "подвести под мины" ушедшую к настоящему времени в отставку Керт Кинго.

«Кто-нибудь хочет сказать мне теперь, что эти двое, лежа на подушках, не обсуждают, как подставить одного из членов коалиционной партии, которого они ненавидят, которого вся Социал-демократическая партия, естественно, ненавидит за все его речи, все его вопросы, все его действия, как расставить министру мины, как можно саботировать его деятельность, как навредить ему и так далее? Я не могу, конечно, подтвердить это фактами, но сомнения остаются», - говорится в заявлении председателя EKRE.

Мартин Хельме, в свою очередь, утверждал, что во время переговоров по бюджету после длительного выпытывания выяснилось, что в Министерстве экономики от Керт Кинго держали в тайне 26 миллионов евро, полученных на инфотехнологическое развитие, и что Министерство финансов эту сумму обнаружило во время своих проверок.

Министры назвали это забастовкой в итальянском стиле, т.е. ситуацией, когда высокопоставленный чиновник подвергся атаке на самом высоком политическом уровне.

Сийм Сиккут, однако, категорически отверг утверждения министров от EKRE.

«Мы как чиновники очень хорошо понимаем, что наша работа заключается в том, чтобы поддерживать политиков, и о противодействии не может идти и речи. Короткий ответ на вопрос: не занимался», - сказал Сийм Сиккут изданию Postimees в ответ на вопрос, действительно ли он занимался в министерстве саботажем работы Керт Кинго.

Сиккут заверил, что не смешивает работу с личной жизнью. «У нас остается значительно меньше совместного времени на любые разговоры в спальне, чем думают министры. И в это драгоценное совместное время мы говорим о чем-то другом, нежели о судьбе коалиции или политике вообще. Мы оба профессионалы и обладаем сильным чувством этики, мы не смешиваем домашнюю жизнь с работой, особенно сейчас», - сказал Сиккут.

Что касается вышеупомянутых 26 миллионов евро, Сиккут сказал, что под деньгами на развитие инфотехнологий министры имели в виду резерв производительности структурных фондов ЕС.

"На возможность его использования Министерство экономики и коммуникаций указывало во время составления госбюджета на совещании всего правительственного кабинета в подписанном министром внешней торговли и инфотехнологий меморандуме, как в мае, так и в сентябре 2019 года", - заверил Сийм Сиккут.

Более того, вице-канцлер также заявил, что эта сумма несколько раз обсуждалась с министрами и что он отдельно информировал Керт Кинго об этом.