В Таллинне и Тарту предложено ввести налог на автомобильные пробки

Верю, что для принятия разумного решения не надо сразу же кого-то наказывать, можно всего-то вместо «бесплатного» общественного транспорта создать хорошо функционирующую услугу общественного транспорта, которая была бы для всех быстрой и удобной. Самая большая проблема из-за загрязнения воздуха автомобилями наблюдается именно в городах, в том числе половина выбросов приходится на Таллинн и Харьюмаа.

Нынешний общественный транспорт в Таллинне и Харьюмаа нуждается в реформе и является неоправданным расточительством, при котором финансируемое государством железнодорожное движение и бесплатные уездный и городской транспорт конкурируют между собой. Нужно проследить, чтобы заключенное между министром экономики и инфраструктуры и мэром Таллинна соглашение о развитии конкурентоспособного общественного транспорта не осталось лишь обещанием.