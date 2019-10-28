В Таллинне и Тарту предложено ввести налог на автомобильные пробки

В связи с недавней новостью о притоке загрязняющих окружающую среду автомобилей в Эстонию возникла дискуссия о введении автомобильного налога. Сегодня я не поддерживаю введение такого налога, так как это нанесло бы значительный ущерб людям, проживающим в деревнях и в маленьких городах. Зачастую автомобиль в деревне является единственным средством передвижения, отмечает член «Ээсти 200» Пирко Конса.
Верю, что для принятия разумного решения не надо сразу же кого-то наказывать, можно всего-то вместо «бесплатного» общественного транспорта создать хорошо функционирующую услугу общественного транспорта, которая была бы для всех быстрой и удобной. Самая большая проблема из-за загрязнения воздуха автомобилями наблюдается именно в городах, в том числе половина выбросов приходится на Таллинн и Харьюмаа.
Нынешний общественный транспорт в Таллинне и Харьюмаа нуждается в реформе и является неоправданным расточительством, при котором финансируемое государством железнодорожное движение и бесплатные уездный и городской транспорт конкурируют между собой. Нужно проследить, чтобы заключенное между министром экономики и инфраструктуры и мэром Таллинна соглашение о развитии конкурентоспособного общественного транспорта не осталось лишь обещанием.
Для увеличения финансирования общественного транспорта и ради чистого воздуха я советую взвесить возможность введения налога на автомобильные пробки в Таллинне и Тарту, потому что тогда платили бы действительно те, кто загрязняет воздух. А те, для кого автомобиль является единственной возможностью передвижения, остались бы ненаказанными. Но прежде чем вводить такой налог, людям нужно предложить альтернативу в виде быстрого и удобного общественного транспорта.