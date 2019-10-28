СМИ не сообщали: в рижском аэропорту произошел инцидент с самолетом airBaltic

TNGIIB указывает, что причиной инцидента стали нескоординированные асимметричные команды управления, которые во время посадки давал экипаж. Бюро узнало о происшествии лишь на следующие сутки после события - 22 июня 2018 года, более того, - не от airBaltic. СМИ об этом инциденте ничего не сообщали.

В инциденте участвовал самолет airBaltic Bombardier CS30 (сейчас Airbus A220 с регистрационным номером YL-CSC), который 21 июня прошлого года летел из Женевы в Ригу. В самолете находились 125 пассажиров и пять членов экипажа.

Условия посадки в Риге были тяжелыми - к столице Латвии приближались сильная гроза и порывистый ветер, и самолет приземлился лишь с третьей попытки.

Первая попытка была прервана, так как пилотов предупредили о наличии грозы на пути посадки, а вторая попытка оказалась неудачной из-за слишком сильного ветра.

Во время третьей посадки ветер был сильным и порывистым. Взлетной полосы все колеса самолета - как передние, так и задние - коснулись практически одновременно. Скорость самолета во время посадки составляла почти 300 км/час.

TNGIIB сообщает, что с первой до третьей попытки посадки прошло 43 минуты. Инцидент произошел, когда пилот ощутил, что не сможет удержать самолет на взлетно-посадочной полосе прямо. Он пытался вернуть контроль над аппаратом, однако его снесло налево.

Бюро указывает, что колесо левого шасси съехало с посадочной полосы, повредив прожекторы, показывающие границу бетонного покрытия полосы. Длина следов, оставленных левым шасси в газоне, превысила 120 метров. В свою очередь на самой полосе были видны много отпечатков резиновых колес, которые появились, возможно, в результате торможения с частично заблокированным колесом.

После происшествия пилоты самолета на контрольной панели получили предупреждение о низком давлении в колесах, поэтому была запрошена проверка колес, провели и дополнительный визуальный осмотр самолета. В ходе него технический персонал airBaltic никаких других повреждений не обнаружил, и самолет оттащили на стоянку. Пассажиры покинули самолет в обычном режиме.

Обязанность TNGIIB - расследовать такого вида происшествия, однако ни airBaltic, ни аэропорт "Рига" незамедлительно об этом не сообщили. Об этом бюро узнало лишь на следующий день, когда о произошедшем проинформировала латвийская служба авиадиспетчеров Latvijas Gaisa satiksme, а позднее - и аэропорт. Следственное бюро указывает, что эксперты не были вызваны на место происшествия, чтобы произвести необходимые согласно международным стандартам и требованиям законодательства действия.

Позднее бюро получило и сообщение внутреннего расследования airBaltic, которое Агентству гражданской авиации передали лишь на следующий день после происшествия.

Главной причиной произошедшего следователи назвали нескоординированные асимметричные команды действия, которые во время посадки отдал экипаж. Из записей черного ящика самолета удалось понять, что пилот с помощью педалей направил руль на поворот направо, увеличив таким образом торможение колес левой стороны шасси. Именно поэтому разница в силе торможения между сторонами достигла 50% и самолет занесло налево.

TNGIIB указывает, что посадка проходила в ручном режиме, так как в условиях турбулентности пилот самолета случайно нажал кнопку, отключающую режим автопилота. Дополнительным фактором могли стать неблагополучные погодные условия и повышенный уровень стресса пилотов в связи с попытками повторной посадки.

На этом рейсе самолетом A220 управлял первый пилот - 38-летняя женщина со стажем почти 7000 часов полета, а вторым пилотом была 29-летняя женщина со стажем 2500 часов полета. Для обоих пилотов это был второй рейс за день.