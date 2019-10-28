Cудно Tallink не вышло в море из-за поломки

Паром Silja Symphony компании Tallink в воскресенье был вынужден отменить выход из порта Стокгольма, что в свою очередь привело в понедельник к отмене выхода судна из Хельсинки, пишет Postimees.
Судно должно было покинуть Стокгольм в 16:45 по местному времени в воскресенье, но отправление было отложено, а к 9 вечера стало известно, что Silja Symphony не может выйти в море из-за неисправности стабилизатора.
На борту находилось около 2100 пассажиров, которые при желании могли остаться на борту, если пожелают. Международные пассажиры были направлены в Хельсинки судном Galaxy, курсирующим по маршруту Стокгольм-Турку.
Поскольку судно не прибыло в Хельсинки по регулярному расписанию, отправление из Хельсинки в Стокгольм сегодня также было отменено.