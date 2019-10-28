Cудно Tallink не вышло в море из-за поломки

Судно должно было покинуть Стокгольм в 16:45 по местному времени в воскресенье, но отправление было отложено, а к 9 вечера стало известно, что Silja Symphony не может выйти в море из-за неисправности стабилизатора.

На борту находилось около 2100 пассажиров, которые при желании могли остаться на борту, если пожелают. Международные пассажиры были направлены в Хельсинки судном Galaxy, курсирующим по маршруту Стокгольм-Турку.