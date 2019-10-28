Пн, 28.10.2019
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Здание районной управы Мустамяэ снесут, на его месте будет парковка

Töövõtja peab meile parkimiseks sobiva platsi üle andma 17. detsembriks, ütles Lauri Laats.

ФОТО: Erakogu

Административное здание районной управы Мустамяэ будет полностью снесено, после чего на его месте появится временная бесплатная парковка.

«Административное здание на Таммсааре-теэ, 135 будет снесено полностью, а гаражное здание будет снесено частично, с сохранением трансформаторной станции, принадлежащей паевому товариществу Elektrilevi», - сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.

Здания, подлежащие сносу, были возведены во второй половине 1960-х годов и не имеют никакой архитектурной ценности. Крыша здания состоит из асбестосодержащих эфирных плиток. "Административное здание не отвечает современным требованиям энергоэффективности, а ремонт здания проводился с использованием различных несовместимых материалов", - пояснил Лаатс.

После сноса дома участок будет облагорожен, территория будет покрыта фрезерованным асфальтом и уплотнена. Прочие поверхности на участке Таммсааре-теэ,135 будут сохранены в прежнем виде.

Районная управа Мустамяэ временно предоставит в пользование образовавшееся общественное пространство городским жителям в качестве бесплатной парковки.

В будущем по адресу Таммсааре-теэ,135 по проекту архитектурного бюро Artes Terrae будет построен дом с обслуживанием для людей преклонного возраста, где будут  1-2-комнатные квартиры с хорошим доступом, оборудованные кухонной и прочей бытовой техникой, а также библиотека и помещение для совместных занятий. Помимо этого, в здании предусмотрены помещения для посильных пожилым людям спортивных занятий, столовая или кафе, а также помещения для оказания услуг здравоохранения.

Согласно договору, в распоряжении фирмы Lammutusmehed OÜ для выполнения работы имеется 50 календарных дней. «Подрядчик должен передать нам готовую для парковки площадку к 17 декабря 2019 года», — добавил Лаатс.

На тендер по сносу административного здания по адресу Таммсааре-теэ,135, в срок поступило четыре предложения. Лучшее предложение поступило от предприятия Lammutusmehed OÜ, стоимость предложения составила 48 846 евро без учета налога с оборота.

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