Здание районной управы Мустамяэ снесут, на его месте будет парковка

«Административное здание на Таммсааре-теэ, 135 будет снесено полностью, а гаражное здание будет снесено частично, с сохранением трансформаторной станции, принадлежащей паевому товариществу Elektrilevi», - сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.

Здания, подлежащие сносу, были возведены во второй половине 1960-х годов и не имеют никакой архитектурной ценности. Крыша здания состоит из асбестосодержащих эфирных плиток. "Административное здание не отвечает современным требованиям энергоэффективности, а ремонт здания проводился с использованием различных несовместимых материалов", - пояснил Лаатс.

После сноса дома участок будет облагорожен, территория будет покрыта фрезерованным асфальтом и уплотнена. Прочие поверхности на участке Таммсааре-теэ,135 будут сохранены в прежнем виде.

Районная управа Мустамяэ временно предоставит в пользование образовавшееся общественное пространство городским жителям в качестве бесплатной парковки.

В будущем по адресу Таммсааре-теэ,135 по проекту архитектурного бюро Artes Terrae будет построен дом с обслуживанием для людей преклонного возраста, где будут 1-2-комнатные квартиры с хорошим доступом, оборудованные кухонной и прочей бытовой техникой, а также библиотека и помещение для совместных занятий. Помимо этого, в здании предусмотрены помещения для посильных пожилым людям спортивных занятий, столовая или кафе, а также помещения для оказания услуг здравоохранения.

Согласно договору, в распоряжении фирмы Lammutusmehed OÜ для выполнения работы имеется 50 календарных дней. «Подрядчик должен передать нам готовую для парковки площадку к 17 декабря 2019 года», — добавил Лаатс.