Здание районной управы Мустамяэ снесут, на его месте будет парковка

Административное здание районной управы Мустамяэ будет полностью снесено, после чего на его месте появится временная бесплатная парковка.
«Административное здание на Таммсааре-теэ, 135 будет снесено полностью, а гаражное здание будет снесено частично, с сохранением трансформаторной станции, принадлежащей паевому товариществу Elektrilevi», - сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.
Здания, подлежащие сносу, были возведены во второй половине 1960-х годов и не имеют никакой архитектурной ценности. Крыша здания состоит из асбестосодержащих эфирных плиток. "Административное здание не отвечает современным требованиям энергоэффективности, а ремонт здания проводился с использованием различных несовместимых материалов", - пояснил Лаатс.
После сноса дома участок будет облагорожен, территория будет покрыта фрезерованным асфальтом и уплотнена. Прочие поверхности на участке Таммсааре-теэ,135 будут сохранены в прежнем виде.
Районная управа Мустамяэ временно предоставит в пользование образовавшееся общественное пространство городским жителям в качестве бесплатной парковки.
В будущем по адресу Таммсааре-теэ,135 по проекту архитектурного бюро Artes Terrae будет построен дом с обслуживанием для людей преклонного возраста, где будут 1-2-комнатные квартиры с хорошим доступом, оборудованные кухонной и прочей бытовой техникой, а также библиотека и помещение для совместных занятий. Помимо этого, в здании предусмотрены помещения для посильных пожилым людям спортивных занятий, столовая или кафе, а также помещения для оказания услуг здравоохранения.
Согласно договору, в распоряжении фирмы Lammutusmehed OÜ для выполнения работы имеется 50 календарных дней. «Подрядчик должен передать нам готовую для парковки площадку к 17 декабря 2019 года», — добавил Лаатс.
На тендер по сносу административного здания по адресу Таммсааре-теэ,135, в срок поступило четыре предложения. Лучшее предложение поступило от предприятия Lammutusmehed OÜ, стоимость предложения составила 48 846 евро без учета налога с оборота.