В Польше объявили о задержании российского шпиона

Результаты обысков послужили основанием для двух дополнительных обвинений - в незаконном хранении оружия и боеприпасов и использовании фальшивых документов. Уточняется, что подозреваемый - гражданин Польши, некий Петр С, сотрудничавший с российской разведкой. Он арестован на три месяца: сообщается, что подозреваемый «не является и не был сотрудником Агентства внутренней безопасности».

Публицист Петр Войцеховский предположил, что поиск огнестрельного оружия и боеприпасов во время обысков может быть связан с «попыткой создания полувоенных организаций». Не исключено, что в ближайшем будущем один из российских дипломатов будет выслан из Польши и признан персоной нон-грата.

За последнее время не раз сообщалось о задержании подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. В марте этого года члену российской делегации, прибывшему вместе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым на пражское заседание комиссии по сотрудничеству, было отказано во въезде в Чехию «из соображений безопасности». 26 февраля во время встречи в центре Стокгольма задержали мужчину, который работал в сфере высокотехнологичной промышленности Швеции. Его подозревали в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции.

В феврале 2019 года суд в Эстонии приговорил майора Вооруженных сил Эстонии Дениса Метсаваса к 15 годам лишения свободы, его отец Петр Волин получил шесть лет заключения. Их задержали в сентябре 2018 года по подозрению в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, ныне Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ).

По данным следствия, 38-летний Метсавас и 65-летний Волин работали на ГРУ, собирая и передавая государственные тайны Эстонии, засекреченную служебную и внутреннюю информацию. Майор занимался шпионажем более десяти лет, за это время он получил вознаграждение в размере 20 тысяч евро. Его отец вел незаконную деятельность около пяти лет, и его роль в антигосударственных преступлениях была значительно меньше.

В Литве в конце декабря заявили о раскрытии шпионской сети и пресечении деятельности группы лиц, которая собирала информацию по заданию российской разведки.

В Австрии в ноябре 2018 года раскрыли агента офицера армии, 30 лет работавшего на российскую разведку. С 1990-х годов он получил за свою работу вознаграждение на общую сумму 300 тысяч евро.70-летний полковник передавал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, приводил подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также отправлял информацию по ситуации с мигрантами.

В марте 2018 года шпиона, работавшего на Россию, задержали в Польше. Задержанный, как сообщалось, был чиновником одного из ведомств, занимающихся экономическими вопросами, и передавал сотрудникам российских спецслужб информацию, касающуюся планируемых действий польского правительства в связи со строительством газопровода «Северный поток - 2».