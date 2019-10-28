Пн, 28.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Три интерьерных тренда, время которых прошло окончательно и бесповоротно

Три интерьерных тренда, время которых прошло окончательно и бесповоротно

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

По мнению экспертов, есть смысл удалить эти вещи из своих гостиных и никогда к ним не возвращаться, пишет Postimees. Некоторые высказывания могут показаться вам странными.

Съедобный розовый, или Millennium Pink

По мнению экспертов, бывший фаворит миллениалов – розовый цвет, который они хотели видеть повсюду, по мнению экспертов должен быть похоронен и забыт. По крайней мере, в мир дизайна интерьера этот оттенок не должен возвращаться, пишет apartmenttherapy.com.

Застекленные книжные полки

Ушли в прошлое застекленные книжные полки на стенах. Такой вариант расположения книг вышел из моды, его заменили открытые стеллажи для книг, которые могут быть очень необычным – сегодня фантазия дизайнеров практически ничем не ограничена.

Комплекты мебели

По мнению экспертов, комплекты мягкой мебели, а также встроенные решения в современном жилье неуместны. Пусть прошлое уйдет в прошлое, и эта мебель - вместе с ним.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ