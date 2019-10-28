Три интерьерных тренда, время которых прошло окончательно и бесповоротно

Съедобный розовый, или Millennium Pink

По мнению экспертов, бывший фаворит миллениалов – розовый цвет, который они хотели видеть повсюду, по мнению экспертов должен быть похоронен и забыт. По крайней мере, в мир дизайна интерьера этот оттенок не должен возвращаться, пишет apartmenttherapy.com.

Застекленные книжные полки

Ушли в прошлое застекленные книжные полки на стенах. Такой вариант расположения книг вышел из моды, его заменили открытые стеллажи для книг, которые могут быть очень необычным – сегодня фантазия дизайнеров практически ничем не ограничена.

Комплекты мебели