Три интерьерных тренда, время которых прошло окончательно и бесповоротно

По мнению экспертов, есть смысл удалить эти вещи из своих гостиных и никогда к ним не возвращаться, пишет Postimees. Некоторые высказывания могут показаться вам странными.
Съедобный розовый, или Millennium Pink
По мнению экспертов, бывший фаворит миллениалов – розовый цвет, который они хотели видеть повсюду, по мнению экспертов должен быть похоронен и забыт. По крайней мере, в мир дизайна интерьера этот оттенок не должен возвращаться, пишет apartmenttherapy.com.
Застекленные книжные полки
Ушли в прошлое застекленные книжные полки на стенах. Такой вариант расположения книг вышел из моды, его заменили открытые стеллажи для книг, которые могут быть очень необычным – сегодня фантазия дизайнеров практически ничем не ограничена.
Комплекты мебели
По мнению экспертов, комплекты мягкой мебели, а также встроенные решения в современном жилье неуместны. Пусть прошлое уйдет в прошлое, и эта мебель - вместе с ним.