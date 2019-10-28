SEB сообщил о новой функции интернет-банка

Теперь как частные, так и бизнес-клиенты SEB могут добавить в интернет-банк информацию о своих счетах в банках SEB и Swedbank во всех странах Балтии. В качестве новой опции в интернет-банке SEB можно просматривать остаток счета и выписку со счета. В будущем с этих счетов можно будет производить и платежи.
Для того чтобы привязать счета в SEB и Swedbank к интернет-банку SEB, нужно сделать следующие шаги:
1. Выберите банк, счет в котором вы хотели бы связать со счетом в SEB (в настоящий момент это только Swedbank)
2. Подпишите общую информацию об услуге.
3. Пройдите аутентификацию в банке, счет в котором вы хотите просматривать в интернет-банке SEB.
4. Выберите счета и срок действия согласия (максимально 90 дней).
5. Заверьте согласие цифровой подписью.
6. Данные счета будут отображаться в интернет-банке SEB до конца срока действия согласия.
Когда вы приступите к процедуре добавления счета в другом банке в интернет-банке SEB, все необходимые шаги будут описаны на экране, что позволит удобно и быстро пройти весь процесс добавления счета. В связи с появлением новой функции постепенно будет меняться стартовая страница интернет-банка. Это нужно для того, чтобы клиентам SEB было удобнее управлять своими счетами.