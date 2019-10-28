SEB сообщил о новой функции интернет-банка

Теперь как частные, так и бизнес-клиенты SEB могут добавить в интернет-банк информацию о своих счетах в банках SEB и Swedbank во всех странах Балтии. В качестве новой опции в интернет-банке SEB можно просматривать остаток счета и выписку со счета. В будущем с этих счетов можно будет производить и платежи.