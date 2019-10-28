Галерея: в Тапа прибыли танки нового британского подразделения

Всего в последующие недели ожидается прибытие 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат, сообщили в пресс-службе генштаба Сил обороны Эстонии.

Встречать солдат и технику в военный городок прибыли министр обороны Эстонии Юри Луйк и посол Соединенного королевства в Таллинне Тереза Буббир.

Они ознакомились также с ходом учений Tractable. «Подобные учения нужны для того, чтобы, если однажды и в самом деле понадобится, все работало как часы. И, во-вторых, чтобы нашему вероятному противнику было совершенно ясно, что перемещение осуществлено, что есть средства и умение и в случае необходимости будем действовать быстро», - сказал Луйк.

Учения Tractable проходят в конце октября - начале ноября, в Эстонии они будут проводиться впервые. В отличие от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО, учения отличаются масштабами и сложностью операции.