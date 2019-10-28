Ущерб от шторма: на сырном заводе пришлось выкинуть продукции на 50 000 евро

По словам главы Valio Eesti Майдо Соловьева, перебои с электроснабжением длились с 16.30 воскресенья до 2 часов ночи понедельника.

"Мы оцениваем его (денежный ущерб - ред.) на сегодня примерно в 40 000 - 50 000 евро. В котлах готовилось сырное зерно, которое пришлось доставать", - сказал Соловьев. Он добавил, что из-за остановленного производственного процесса пришлось уничтожить молоко и сыворотку. Более точные объемы еще устанавливаются.

По словам Соловьева, оборудование сырного завода в Выру, вероятнее всего, не было повреждено отключением электроэнергии - такое возможно в случае кратковременных изменений напряжения, тогда как в случае десятичасового перебоя производство было совсем без тока.

На маслобойне Valio в Лаэва во время шторма удалось продолжить работы без перебоев, поскольку надежность электроснабжения обеспечивают подстанции Тарту, Вольди и Пуурмани, последняя из которых была в рабочем режиме все время.

Услышав, что лесообрабатывающее производство акционерного общества Barrus в волости Выру до сих пор стоит из-за отсутствия электричества, Соловьев отметил, что в таком случае Valio еще повезло.

Он заверил, что нехватки продукции в магазинах из-за остановки производства не будет.

Производственный процесс на фабриках Valio является критичным ко времени: в случае отключения электроэнергии разгрузка молока затруднена, автомобили заполнены молоком и не могут вернуться на новый круг. «Не у всех есть возможность хранить сырое молоко в сараях», - сказал Соловьев.