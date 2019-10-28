Атеисты – мутанты, НАТО – зло, если верить некоторым колоритным деятелям, выступавшим на одной конференции с министром финансов Мартином Хельме (EKRE), пишет Postimees.

Хельме легко связал официальный визит с выступлением на конференции правых радикалов в Лондоне, где выступал на одной сцене с известными марионетками Кремля и другими радикалами. «Конечно, я знаю, на какой конференции я был», - говорит Хельме.

В воскресенье министр финансов сообщил в Facebook, что после визита в США 19 октября он выступил «на мероприятии одной группы британских консерваторов». Этой организацией оказалась Traditional Britain Group (TBG).

«Впервые в истории на нашей конференции выступит министр какого-то правительства, настоящий образчик национализма, который показывает, каким должен быть подлинный консерватизм», - рекламировали организаторы на странице мероприятия.

На вопрос Postimees, знал ли министр, с кем он выступал на конференции, Хельме ответил: «Некоторых знал, некоторых нет».

Министр финансов и зампредседателя EKRE Мартин Хельме (справа) не пожелал комментировать журналисту Postimees подробности своего визита в Лондон. ФОТО: Remo Tõnismäe

Кремлевские соловьи

Помимо Хельме, например, там выступал Джон Лафлэнд, директор по науке финансируемого Кремлем аналитического центра IDC в 2008-2018 годах.

Антинатовские и евроскептические взгляды Лафлэнда совпадают с официальными кремлевскими один в один. Кремлевский соловей выступал в российской Госдуме и на родосском форуме, который журнал Politico назвал местом сбора почитателей Владимира Путина.

IDC, в парижском филиале которого Лафлэнд действовал с момента создания, - типичное оружие мягкой силы России. В Wikileaks можно найти просочившиеся документы, в которых представители российской государственной власти поясняют учреждение IDC намерением конкурировать с «монополизированным» западными странами взглядом на права человека и улучшить имидж России в мире. IDC финансирует Фонд исторической перспективы (ФИП).

ФИП представляет собой организацию, проповедующую российский взгляд на историю и финансируемую за счет стипендий российского президента. Например, непосредственно после аннексии Крыма данный фонд получил 4,7 млн евро госпособий, чтобы исследовать исторические связи Крыма с Россией. Гендиректором IDC и ФИП является один и тот же человек, бывший член Госдумы Наталья Нарочницкая.

Джон Лафлэнд ФОТО: Wikipedia Commons

В этом году Лафлэнд оказался в поле внимания общественности, издав на пару с евроскептиком Жан-Люком Шаффхаузером книгу «L’Europe de Strasbourg contre l’Europe de Bruxelles» («Европа Страсбурга против Европы Брюсселя»), которую авторы называют призывом к Франции выйти из Евросоюза. Шаффхаузер в свою очередь входит в «Национальный фронт», возглавляемый Марин Ле Пен. Член Европарламента – помимо всего прочего, тот самый человек, который организовал для партии скандальный заем в девять миллионов евро в находящемся под российским контролем банке First Czech Russian Bank.

Следующий докладчик, молодой праворадикальный политик из Швеции Густав Кассельстранд даже в глазах шведских правых (Шведских демократов) является неугодным.

В 2015 году Кассельстранда исключили из рядов демократов, и три года спустя он сформировал свою нишевую партию: Альтернатива для Швеции. О том, что речь идет о нишевой партии, свидетельствуют результаты голосования: на прошлогодних парламентских выборах партия получила 0,3%, в этом году на европарламентских она получила 0,46%.

Однако каковы взгляды Кассельстранда? Помимо присущих правым радикалам ксенофобии и евроскептицизма в шведской прессе его критиковали, прежде всего, за неприкрытую симпатию к Кремлю.

Густав Кассельстранд ФОТО: Wikipedia Commons

«Я с большим удовольствием приветствовал бы в Стокгольме Владимира Путина, чем Барака Обаму», - заявлял он в 2013 году. Также он выступал против введения антироссийских санкций. Причем его прокремлевские взгляды с годами становились все более очевидными.

В июне прошлого года в Москве прошла конференция, организованная депутатами Госдумы, где впервые в истории были представлены и шведские политики во главе с Кассельстрандом и Шведской Альтернативой. С приветственной речью на конференции выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На мероприятие были приглашены праворадикальные политики со всей Европы.

«Дипломатические отношения с Россией важны», - пояснил Кассельстранд причины своего визита шведскому телерадиовещанию. «Образ России слишком односторонний», - добавляет он в своем открытом письме.

Он подчеркнул, что ни Швеция, ни Финляндия ни в коем случае не могут вступить в НАТО, поскольку это вызвало бы излишнюю напряженность в отношениях с Россией.

В предвыборном мероприятии, организованном в Копенгагене партией Кассельстранда в марте этого года, принимал участие и евродепутат от EKRE Яак Мадисон.

«Атеисты – мутанты»

Помимо прокремлевских политиков, вместе с Хельме на конференции выступал и называющий себя ученым Эдвард Даттон. У Даттона есть докторская степень по антропологии религии, однако научные журналы в основном не публикуют его исследования.

Его называли псевдоученым, поскольку во многом он занимается генетикой, хотя это далеко от сферы его компетенции. Его интересуют в основном связи между генами, происхождением и религией, т.е. «чистопородность» людей. Он живет в Финляндии и зачастую представляется доцентом Университета Оулу. Для университета это та еще головная боль.

«Даттон не работает у нас в университете, и его поступки не отражают наших ценностей. К сожалению, в рамках существующих законов невозможно отменить его статус доцента, однако переговоры об этом ведутся», - написал этим летом университет в своем официальном аккаунте в Твиттере, когда к ним стали обращаться люди по поводу расистских исследований Даттона.

Эдвард Даттон ФОТО: Erakogu

Его исследовательские работы распространяются, прежде всего, по альтернативным каналам, в настоящее время Даттон ищет пожертвования, чтобы профинансировать свою «научную работу», поскольку университеты отказываются с ним сотрудничать.

Он утверждает, например, что открыл, будто атеисты – это мутировавшие люди. Данная статья носит заголовок «Мутант говорит в сердце своем: бога нет», в качестве источников в этом «академическом шедевре» использованы, например, и посты в социальных сетях, и британский таблоид Daily Mail.

Еще одно открытие Даттона: женщины чувствуют большее сексуальное влечение к мужчинам из стран «с более высоким статусом». «Поэтому мы и видим, как финские женщины выходят замуж за британских мужчин, а финские мужчины женятся на эстонках», - пишет он на своей страничке. Даттон, опираясь на псевдонауку, пишет среди прочего, что ислам снижает IQ, и поддерживает так называемые открытия коллеги Кевина Мак-Дональда, углубляющие антисемитские стереотипы.

Радикальный поляк

Выступал на конференции и молодой польский политик Кшыштоф Босак, входящий в польскую партию «Народное движение» (Ruch Narodowy). Речь идет о радикальной компании, даже с учетом и без того консервативной политики Польши, в этом году на парламентских выборах они получили пять мест в парламенте из 460.

Восходящая звезда этой партии Босак считает, например, парламентскую партию «Право и справедливость» слишком мягкой, хотя ее называют одной из наиболее могущественных праворадикальных партий Европы.

Кшыштоф Босак ФОТО: Wikipedia Commons

«"Народное движение" представляет самую радикальную националистическую субкультуру Польши», - поясняет исследующий польских правых радикалов социолог и политолог Рафал Панковски. Он прямым текстом называют партию неофашистской, поскольку партия не боится высказывать антисемитские взгляды. Лидер партии, Роберт Винницки, предупреждал, например, что Польша превращается в «еврейский Диснейленд».

Шестой деятель в этом списке – Кэтрин Блейкок, бывшая бизнесвумен и политик-неудачница.

Большую часть своей жизни она работала в гостиничном бизнесе и банковском деле, а в январе 2019 года создала Партию Брекзита. Правда, она недолго лидерствовала в ней, поскольку Guardian обнаружил ее крайне агрессивные по отношению к исламу высказывания в Twitter. Кроме того, стали известными посты Блейкок, в которых она, подобно Даттону, ссылалась на расистские «научные статьи», не имеющие под собой никаких научных оснований, согласно которым по биологическим причинам чернокожие якобы более агрессивны и глупы, чем белые люди.

После этого управление Партией Брекзита взял на себя Найджел Фараж, который назвал высказывания Блейкок ужасными и нетолерантными.

Последним докладчиком на конференции стал Бернхард Зиминек, член партии «Альтернатива для Германии». Очевидно, наиболее близкий по высказываниям и взглядам деятель для EKRE, основным предметом которого является неприязнь к мигрантам.

Организаторы конференции похвалились тем, что на ней выступит министр европейской страны. ФОТО: TBG

Прежние гости: неонацисты

В том, что министр оказался на «консервативном» мероприятии в столь радикальной компании, нет ничего особенно удивительного. Даже самые старомодные британские консерваторы считают TBG крайне радикальной организацией.

Несколько лет назад популярный британский консерватор и член парламента Джейкоб Рис-Могг принял участие в торжественном ужине, организованном TBG, после чего на него обрушился шквал критики. Когда Рис-Могг ознакомился с историей и взглядами организации, он был даже шокирован. «Это явно было ошибкой», - сказал он Би-би-си и публично принес извинения. «Их посты глубоко постыдны и шокируют. Я явно недостаточно потрудился над тем, чтобы ознакомиться с их взглядами заранее».

На конференциях TBG неоднократно выступали откровенные неонацисты. Например, Ричард Спенсер, которому запрещен въезд во многие страны Европы. Хотя – сюрприз-сюрприз – на одной сцене со Спенсером выступал, например, и член Рийгикогу от EKRE Руубен Каалеп.

В Лондон Хельме прилетел после ежегодного собрания Всемирного банка и МВФ, прошедшего на прошлой неделе в США. По утверждению Минфина, речь шла о транзитной остановке, а не о части официального визита. Дополнительные расходы на это Хельме оплатил сам. Следовательно, и с Биллом Браудером он встречался там тоже неофициально.

Журналист попытался получить у министра финансов комментарии с глазу на глаз, однако после первого же вопроса Хельме пошагал прочь.