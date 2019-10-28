В России запретили проведение общественной дискуссии на тему пакта Молотова-Риббентропа

Каждый месяц, перед выходом нового номера журнала "Дилетант", основателем которого также является Венедиктов, посетители Исторического музея встречаются с известными журналистами, историками, политиками и учеными, обсуждая центральную тему очередного выпуска.

Темой последнего номера стал пакт Молотова — Риббентропа, однако, как стало известно, анонс чтений, запланированных на 30 октября, убрали с сайта музея.

Венедиктов привел такое обоснование отказа: «В преддверии Дня народного единства и в год 75-летия Великой победы дискуссия на эту тему крайне неэтична». Кто именно отменил чтения с такой формулировкой, Венедиктов не уточнил.