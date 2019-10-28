В России запретили проведение общественной дискуссии на тему пакта Молотова-Риббентропа

Публичная дискуссия на тему пакта Молотова-Риббентропа была отменена с формулировкой: "крайне неэтичная тема", сообщил портал Meduza со ссылкой на главного редактора«Эха Москвы» Алексея Венедиктова.
Каждый месяц, перед выходом нового номера журнала "Дилетант", основателем которого также является Венедиктов, посетители Исторического музея встречаются с известными журналистами, историками, политиками и учеными, обсуждая центральную тему очередного выпуска.
Темой последнего номера стал пакт Молотова — Риббентропа, однако, как стало известно, анонс чтений, запланированных на 30 октября, убрали с сайта музея.
Венедиктов привел такое обоснование отказа: «В преддверии Дня народного единства и в год 75-летия Великой победы дискуссия на эту тему крайне неэтична». Кто именно отменил чтения с такой формулировкой, Венедиктов не уточнил.
Ранее, как сообщил Венедиктов, магазин «Молодая гвардия» вернул поставленные ему экземпляры последнего номера "Дилетанта" из-за карикатуры на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина на обложке.