Премьер-министр Ратас отправился с визитом в США

«Эстония и США являются близкими союзниками, и чем теснее наши отношения, тем больше возможностей открывается для наших граждан и бизнеса, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Я расскажу американским партнерам о наших предприятиях и возможностях для ведения бизнеса, объясню, какие усилия Эстония предпринимает по борьбе с отмыванием денег. Одним из новых для нас форматов сотрудничества является инициатива трех морей, которая призвана улучшить диалог между странами Адриатического, Балтийского и Черного моря и способствовать развитию экономического сотрудничества, в том числе в вопросах инфраструктуры. Мы видим, что США проявляют к этому начинанию большой интерес, и, в свою очередь, готовы активно в нем участвовать».

В понедельник Ратас и министр образования и науки встретятся в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Гутерришем, чтобы обсудить планы Эстонии в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН и укрепление сотрудничества с секретариатом ООН. «Статус члена Совета безопасности ООН является огромным вызовом для Эстонии в ближайшие годы, но это также и прекрасная возможность показать себя миру. Мы сосредоточимся на своих приоритетах, которыми являются: мировой порядок, основанный на согласованных правилах, предупреждение конфликтов, взаимосвязь изменений климата и вопросов безопасности, а также организация работы Совета безопасности», - сказал Ратас.

Кроме того, Ратас откроет в Нью-Йорке представительство Фонда содействия развитию предпринимательства и встретится с представителями бизнеса. Также в планах встреча с предприятиями банковского сектора.

Во вторник премьер-министр вместе с бизнес-делегацией встретится с представителями Балтийско-Американской торговой палаты. На встрече будет обсуждаться развитие экономического сотрудничества. Ратас также посетит офис Google.

В среду премьер-министр будет в Вашингтоне, где встретится с министром торговли Вилбуром Россом, с которым обсудит инициативу трех морей и ее саммит, который пройдет в Эстонии на будущий год. Кроме того, премьер-министр встретится с заместителем министра финансов Джастином Музиничем и председателем сенатского комитета по международным отношениям Джеймсом Ришем. Ратас выступит в американском мозговом центре American Enterprise Institute с речью о трансатлантических отношениях и встретится с представителями аналитического центра The Heritage Foundation.

В четверг в планах премьер-министра и министра образования встреча с президентом Национальной академии наук США Маршей Макнатт. Также состоится круглый стол с предпринимателями в Американской торговой палате, в котором примут участие и представители бизнес-делегации.