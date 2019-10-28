Пн, 28.10.2019
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  • Министерство ждет от жертв преступлений отзывов, помогло ли им государство

Министерство ждет от жертв преступлений отзывов, помогло ли им государство
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Заявить о преступлении через форму обратной связи нельзя.

ФОТО: Elmo Riig

Министерство юстиции на минувшей неделе открыло страницу для обратной связи с жертвами преступлений, целью которой является понять, помогло ли им государство, как с жертвой обращались чиновники и как можно улучшить работу полиции и других госструктур. 

«Учреждения, ведущие расследования, должны обращаться с жертвами преступлений дружелюбно, чтобы те чувствовали себя безопасно в отношениях с государством. Форма обратной связи дает пострадавшим возможность быть услышаннами. В то же время госучреждения получают информацию, в какой мере они смогли предложить жертвам то, что им действительно было необходимо и насколько они удовлетворены тем, как с ними обращались», – сказал министр юстиции Райво Аэг. Он отметил, что в министерстве ожидают как конструктивную критику, так и положительные отзывы. 

Форму для заполнения можно найти здесь.

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