Министерство ждет от жертв преступлений отзывов, помогло ли им государство

«Учреждения, ведущие расследования, должны обращаться с жертвами преступлений дружелюбно, чтобы те чувствовали себя безопасно в отношениях с государством. Форма обратной связи дает пострадавшим возможность быть услышаннами. В то же время госучреждения получают информацию, в какой мере они смогли предложить жертвам то, что им действительно было необходимо и насколько они удовлетворены тем, как с ними обращались», – сказал министр юстиции Райво Аэг. Он отметил, что в министерстве ожидают как конструктивную критику, так и положительные отзывы.