Фото и видео: половина поврежденной штормом подстанции не работает до сих пор

«Подстанция на самом деле построена в 2004 году, так что она работает довольно долго», - сказал Карьяхерм изданию Postimees, добавив, что предыдущие штормы не наносили большого ущерба зданию.

Карьяхерм полагает, что на cей раз фатальными для подстанции факторами, вероятно, стали направление и сила ветра, который поднял крышу со здания подстанции и бросил ее прямо на открытый блок охлаждения.

«И не просто на одно место - детали разбросало по всему оборудованию. Это были металлические детали крыши, которые вызвали короткое замыкание. Автоматика разом отключила устройства, но из-за того, что повреждения настолько обширны, конечный результат таков, что вся подстанция замолчала», - пояснил он.

Когда подстанция перестала работать, во всем Выру и окрестных волостях пропало электричество и, как следствие, вода и отопление.

"Электроснабжение города и окрестностей проходит через эту 110-киловольтную подстанцию в Выру. Конечно, наши люди сразу же приступили к восстановительным работам, и поначалу это было довольно сложно, потому что шторм продолжался, а было уже темно. Прежде всего, необходимо было оценить ситуацию, понять, что именно произошло и с чего начать реконструкцию», - объяснил Карьяхерм.

Поскольку одна половина подстанции пострадала меньше, на ней к настоящему времени удалось восстановить работу.