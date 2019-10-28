Видео: в магазине пустуют полки, тонны еды отправлены на свалку из-за шторма

Заведующий магазином Maksimarket Вейко Парк пока не может точно сказать, каким был финансовый ущерб, нанесенный магазину отключением электроэнергии, но, по его словам, он наверняка превысит десять тысяч евро.

"В течение завтрашнего дня мы, вероятно, узнаем точные суммы», - сказал он.

На полках магазинов сегодня было пусто, и, по словам Парка, возможно, что и завтра купить привычные товары в Maksimarket не получится. "Свои привычные запасы мы постараемся восстановить не позднее послезавтрашнего дня", - сказал он.

Парк отметил, что пришлось выбросить практически весь сыр, мясо, мороженое и рыбу. "Молоком и мороженым мы заполнили 10-кубометровый контейнер", - сказал он, добавив, что также пришлось выкинуть йогурты, торты, пироги, колбасы.

Хотя Парк затруднился сказать, сколько тонн еды отправилось в помойку, по его словам, ее было свыше 20 кубометров.

"Десять процентов мы можем отдать животным. Но это очень небольшое количество по сравнению с общим объемом», - сказал он.

«К сожалению, животные не могут есть эту еду с упаковкой. Кто-то должен достать ее из упаковки, переработать ее. Это очень трудоемко», - сказал представитель магазина.