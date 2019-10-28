Последствия шторма: часть школ не будет работать и завтра

В волости Валга в школах и детских садах Харгла и Люллемяэ занятия из-за отключения электричества не будут проводиться и во вторник. Волость Рыуге также сообщила, что в школе Хаанья (в том числе, в доме Руусмяэ) и в основной школе Рыуге уроков не будет, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Родителей учеников школ Харгла и Люллемяэ просят по возможности оставить своих детей дома, поскольку школьные здания не отапливаются. В других сельских школах и детских садах волости к настощему времени восстановлено электроснабжение, и завтра будет обычный школьный день.
Из-за перебоев в подаче электроэнергии во вторник также не будет преподавания в основной школе Пюхаярве в деревне Сихва волости Отепяэ. По данным компании Elektrilevi, жителям Сихва и Сангасте электроснабжение восстановить к завтрашнему дню не успеют, сообщила волостная управа Отепяэ.