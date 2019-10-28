Пн, 28.10.2019
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Российское издание: Tallink планирует возобновить паромное сообщение с Петербургом

Tallink Star laev.

ФОТО: Erik Prozes / Postimees

Паромный оператор Tallink планирует возобновить судозаходы в Петербург, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС коммерческий директор АО Пассажирский порт "Морской фасад" Алексей Панфилов, пишет российская газета «Коммерсантъ».

«Компания Tallink восстанавливает свои заходы в петербургский порт. Tallink & Silja Line более пяти лет назад осуществляла эти заходы. В навигацию 2020 года 30 апреля и 2 июля компания сделает два тестовых захода с целью организации в дальнейшем регулярных заходов в порт. В перспективе мы сможем увидеть хорошую альтернативу и партнера в лице Tallink & Silja Line»,— отметил Панфилов.

В настоящий момент оператор выполняет рейсы Хельсинки – Стокгольм, Хельсинки – Таллинн, Турку – Стокгольм, Таллинн – Стокгольм и Рига – Стокгольм.

Паромное сообщение с Петербургом компания активно развивала в 2004-2006 годах, позже швартовки у причалов Петербурга были прекращены. Единственный оператор, работающий на Балтике сейчас — Moby SPL.

Tallink Grupp является ведущим паромным оператором пассажирских и грузовых судов в северной части Балтийского моря. Компания владеет 14 судами и обслуживает семь линий под брендами Tallink и Silja Line. В 2017 году на борту паромов компании было перевезено более 9,8 млн пассажиров.

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