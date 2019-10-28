Российское издание: Tallink планирует возобновить паромное сообщение с Петербургом

«Компания Tallink восстанавливает свои заходы в петербургский порт. Tallink & Silja Line более пяти лет назад осуществляла эти заходы. В навигацию 2020 года 30 апреля и 2 июля компания сделает два тестовых захода с целью организации в дальнейшем регулярных заходов в порт. В перспективе мы сможем увидеть хорошую альтернативу и партнера в лице Tallink & Silja Line»,— отметил Панфилов.

В настоящий момент оператор выполняет рейсы Хельсинки – Стокгольм, Хельсинки – Таллинн, Турку – Стокгольм, Таллинн – Стокгольм и Рига – Стокгольм.

Паромное сообщение с Петербургом компания активно развивала в 2004-2006 годах, позже швартовки у причалов Петербурга были прекращены. Единственный оператор, работающий на Балтике сейчас — Moby SPL.