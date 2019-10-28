Пн, 28.10.2019
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Пожилой мужчина устроил стрельбу в мечети на юге Франции

Prantsuse politsei

ФОТО: SCANPIX

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения. 

Нападавший произвел в выходящих из мечети прихожан несколько выстрелов, а затем бросил в религиозное заведение бутылку с зажигательной смесью.

Двух человек 74 и 78 лет с огнестрельными ранениями руки и груди госпитализировали.

Нападавший — 84-летний бывший военный с онкозаболеванием, уточняет радиостанция FranceBleu. Газета Le Parisien называет задержанного Клодом С.

По данным источников Agence France-Press, стрелявший в 2015 году баллотировался на местных выборах как кандидат от правой партии «Национальный фронт».

После нападения он скрылся, но его вскоре задержали возле своего дома к северу от Байонны — в департаменте Ланды. С собой в машине у него обнаружили газовый баллон и оружие, а в доме также нашли гранаты. О его мотивах СМИ не сообщают. 

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