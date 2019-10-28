Пожилой мужчина устроил стрельбу в мечети на юге Франции

Нападавший произвел в выходящих из мечети прихожан несколько выстрелов, а затем бросил в религиозное заведение бутылку с зажигательной смесью.

После нападения он скрылся, но его вскоре задержали возле своего дома к северу от Байонны — в департаменте Ланды. С собой в машине у него обнаружили газовый баллон и оружие, а в доме также нашли гранаты. О его мотивах СМИ не сообщают.