Пожилой мужчина устроил стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Нападавший произвел в выходящих из мечети прихожан несколько выстрелов, а затем бросил в религиозное заведение бутылку с зажигательной смесью.
Двух человек 74 и 78 лет с огнестрельными ранениями руки и груди госпитализировали.
Нападавший — 84-летний бывший военный с онкозаболеванием, уточняет радиостанция FranceBleu. Газета Le Parisien называет задержанного Клодом С.
По данным источников Agence France-Press, стрелявший в 2015 году баллотировался на местных выборах как кандидат от правой партии «Национальный фронт».
После нападения он скрылся, но его вскоре задержали возле своего дома к северу от Байонны — в департаменте Ланды. С собой в машине у него обнаружили газовый баллон и оружие, а в доме также нашли гранаты. О его мотивах СМИ не сообщают.