Миллионер признан в Эстонии виновным в налоговом мошенничестве

Харьюский уездный суд признал латвийского миллионера Евгения Гомберга и его эстонскую фирму Deoro Trade виновными в крупном налоговом мошенничестве в сделках с золотом, пишет Äripäev.
Гомберг приговорен к четырем годам лишения свободы из которых ему немедленно предстоит отбыть два месяца тюремного заключения. Оставшийся срок Гомбергу проводить за решеткой не придется, если в течение четырехлетнего испытательного срока он не совершит другое умышленное преступление.
Суд наложил на Deoro Trade OÜ денежное наказание в размере 3,2 млн евро, которые следует выплатить по частям в течение 12 месяцев после вступления судебного решения в силу. На подачу апелляции у подсудимых есть 15 дней.
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