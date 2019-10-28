Миллионер признан в Эстонии виновным в налоговом мошенничестве

Гомберг приговорен к четырем годам лишения свободы из которых ему немедленно предстоит отбыть два месяца тюремного заключения. Оставшийся срок Гомбергу проводить за решеткой не придется, если в течение четырехлетнего испытательного срока он не совершит другое умышленное преступление.