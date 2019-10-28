Пн, 28.10.2019
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Миллионер признан в Эстонии виновным в налоговом мошенничестве

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ФОТО: Sebastian Duda / PantherMedia / Sebastian Duda

Харьюский уездный суд признал латвийского миллионера Евгения Гомберга и его эстонскую фирму Deoro Trade виновными в крупном налоговом мошенничестве в сделках с золотом, пишет  Äripäev.

Гомберг приговорен к четырем годам лишения свободы из  которых ему немедленно предстоит отбыть два месяца тюремного заключения. Оставшийся срок Гомбергу проводить за решеткой не придется, если в течение четырехлетнего испытательного срока он не совершит другое умышленное преступление.

Суд наложил на Deoro Trade OÜ денежное наказание в размере 3,2 млн евро, которые следует выплатить по частям в течение 12 месяцев после вступления судебного решения в силу. На подачу апелляции у подсудимых есть 15 дней.

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