Грипп в этом году пришел в Латвию раньше обычного

О заболевших сообщили семейные врачи из Гулбенского края и Риги. Также рижские медицинские учреждения сообщили о шести больных гриппом, помещенных в стационар, и одном пациенте с гриппозной пневмонией.

Согласно последним данным мониторинга, средняя интенсивность гриппа в Латвии составляет 3,9 случая на 100 000 жителей. Эпидемия гриппа объявляется, когда число заболевших достигает 100 случаев на 100 000 человек.

В свою очередь за амбулаторной помощью при острых инфекциях верхних дыхательных путей в последнюю неделю мониторинга в среднем обратились 967,5 человек на 100 000 населения, что меньше, чем в предыдущие две недели.

Как и в предыдущие сезоны, наибольшая заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей наблюдалась у детей в возрасте до 14 лет.

За амбулаторной помощью с пневмонией в последнюю неделю мониторинга обратились 22 пациента или в среднем 21 человек на 100 000 жителей. Наибольшая заболеваемость пневмонией также наблюдается у детей в возрасте до 14 лет.