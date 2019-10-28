Пн, 28.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • 100 000 особей форели могут погибнуть, если фирме отключат электричество за долги

100 000 особей форели могут погибнуть, если фирме отключат электричество за долги

Forell.

ФОТО: Erakogu

Волость Сааремаа готовится перенять погрязшее в долгах предприятие по разведению форели Kanissaare forellikasvandus, чтобы избежать гибели 100 000 голов рыбы из-за отключения электричества.

"Если нужно перенять, значит нужно, хотя это и незнакомое нам дело - с таким мы сталкиваемся впервые",- приводит издание Saarte Hääl слова заместителя старейшины волости Юри Линде.

Вопрос о передаче рыбоводческого хозяйства волости втал на повестку дня на прошлой неделе, когда энергопредприятие Eesti Energia второй раз за месяц сообщило, что намерено отключить электричество за долги.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ