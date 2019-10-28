100 000 особей форели могут погибнуть, если фирме отключат электричество за долги

Волость Сааремаа готовится перенять погрязшее в долгах предприятие по разведению форели Kanissaare forellikasvandus, чтобы избежать гибели 100 000 голов рыбы из-за отключения электричества.
"Если нужно перенять, значит нужно, хотя это и незнакомое нам дело - с таким мы сталкиваемся впервые",- приводит издание Saarte Hääl слова заместителя старейшины волости Юри Линде.
Вопрос о передаче рыбоводческого хозяйства волости втал на повестку дня на прошлой неделе, когда энергопредприятие Eesti Energia второй раз за месяц сообщило, что намерено отключить электричество за долги.