Видео и фото: ремонт крупного перекрестка привел к полному хаосу, движение автобусов нарушено

Десятки автомобилей ждали в очереди, чтобы добраться до моста из центра города. Еще сложнее ситуация была для водителей, ожидающих правого поворота на мост с улицы Лай: их просто не пропускали.

За организацию движения на ремонтируемом перекрестке отвечал регулировщик.

Житель города, который ждал автобус № 14 на остановке "Театри", сказал журналисту, что автобус так и не пришел. На электронном дисплее тоже не было никакой информации о прибытии автобуса.

Руководитель центра общественного транспорта Пярнумаа Андрус Кярпук подтвердил, что у автобусов возникли проблемы с соблюдением графика, и отметил, что автобусную полосу на улице Пикк заняли легковые автомобили, из-за чего автобусы застряли в пробке.

Ситуация была не лучше и для тех, кто хотел проехать к мосту Папинийду. Согласно полученной редакцией информации, ждать поворота налево на Рижском шоссе в направлении моста Папинииду пришлось около двадцати минут, поскольку вся улица Папинийду была заполнена машинами в направлении моста.

С сегодняшнего дня изменилась организация уличного движения на пересечении Таллиннского шоссе, улиц Ряэма и Яннсени, так как начались работы по реконструкции и расширению перекрестка. На перекрестке запрещен правый поворот, исключение сделано лишь для общественного и оперативного транспорта.

Строительство запланировано на три месяца, половина работ завершится осенью, а другая половина - весной.

