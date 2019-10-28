Пн, 28.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Без электричества остаются еще 17 тысяч домохозяйств

Elektriliinid, illustreeriv foto.

ФОТО: Mailiis Ollino

По состоянию на девять часов вечера по всей Эстонии оставалось без электричества чуть более 17 000 домохозяйств, пишет Postimees.

Если сегодня в 16 часов, по данным Elektrilevi, было 23 600 домохозяйств без электричества, то в 17 часов их было 17 094.

Наибольшее количество обесточенных мест потребления  находится в Вильяндимаа, Вырумаа и Пыльвамаа.

По сообщению Elektrilevi, 76 ремонтных бригад работают над устранением неисправностей. Вдобавок компания развернула дополнительные силы в критических регионах. 

На Сааремаа и в Пярнумаа, как ожидается, перебои будут устранены компанией Elektrilevi сегодня, а вот в Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа, Тартумаа и Пыльвамаа положение куда более критическое, и ожидается, что электроснабжение большинства домохозяйств восстановится в течение трех дней.

«Мы понимаем, что перебои с подачей энергоснабжения парализуют ежедневный ритм, но сделаем все возможное, чтобы решить проблему как можно скорее», - сообщает Elektrilevi.

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