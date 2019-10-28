Без электричества остаются еще 17 тысяч домохозяйств

Если сегодня в 16 часов, по данным Elektrilevi, было 23 600 домохозяйств без электричества, то в 17 часов их было 17 094.

Наибольшее количество обесточенных мест потребления находится в Вильяндимаа, Вырумаа и Пыльвамаа.

По сообщению Elektrilevi, 76 ремонтных бригад работают над устранением неисправностей. Вдобавок компания развернула дополнительные силы в критических регионах.

На Сааремаа и в Пярнумаа, как ожидается, перебои будут устранены компанией Elektrilevi сегодня, а вот в Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа, Тартумаа и Пыльвамаа положение куда более критическое, и ожидается, что электроснабжение большинства домохозяйств восстановится в течение трех дней.