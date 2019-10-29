Хакеры атаковали антидопинговые организации

Объектами нападений стали 16 организаций. По утверждению IT-гиганта, часть атак была успешной, но большинство попыток взлома удалось предотвратить.

В Microsoft пояснили, что хакеры использовали те же методы, которые применялись ранее в ходе атак «на правительства, военных, аналитические центры, юридические фирмы, правозащитные организации, финансовые фирмы и университеты по всему миру». Среди них — фишинг, распыление паролей и использование вредоносных программ.

В 2016 году Fancy Bear взломала базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) и выложила в открытый доступ список спортсменов-участников Олимпийских игр 2016 года, в допинг-пробах которых были обнаружены запрещенные вещества, но которые не были дисквалифицированы.