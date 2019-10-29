По вине уснувшего водителя произошла серьезная авария: трех человек доставили в больницу

Инцидент имел место на 62-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме. 55-летний водитель принадлежащего Клинике Тартуского университета микроавтобуса Ford Transit уснул за рулем и съехал с дороги в кювет. Водитель перевозил пациента из Клиники Тартуского университета в Вильяндискую больницу.