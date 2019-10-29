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  • По вине уснувшего водителя произошла серьезная авария: трех человек доставили в больницу

По вине уснувшего водителя произошла серьезная авария: трех человек доставили в больницу

kiirabi.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

В понедельник, 28 октября, в Вильяндимаа произошло ДТП, в котором пострадало три человека, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на 62-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме. 55-летний водитель принадлежащего Клинике Тартуского университета микроавтобуса Ford Transit уснул за рулем и съехал с дороги в кювет. Водитель перевозил пациента из Клиники Тартуского университета в Вильяндискую больницу.

Прибывшая на место аварии скорая помощь доставила в Вильяндискую больницу пациента, водителя, а также 32-летнюю беременную женщину.

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