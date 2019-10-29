Российская звезда НХЛ получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона

"Сент-Луис" не сможет из-за травмы рассчитыватэ на главную звезду и бомбардира Владимира Тарасенко.
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарсенко выбыл на продолжительный срок из-за травмы.
29 октября россиянин перенесет операцию на левом плече. Срок восстановления составит минимум пять месяцев.
Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом», передает Sports.ru.
В этом сезоне форвард набрал 10 (3+7) очков в 10 матчах.
Неважно идут дела и у "Флориды": передача Евгения Дадонова, набравшего десятое очко в сезоне, не помогла "Пантерам" уберечься от разгрома 2:7 в Ванкувере, вратарь "Пантерс" Сергей Бобровский сменил во втором периоде пропустившего пять шайб после 30 бросков начавшего встречу Сэмюэла Монтембо. Статистика самого россиянина оказалась хуже: Бобровский отразил только четыре броска из шести.
Еще в одном матче регулярного сезона "Баффало" по буллитам проиграла "Аризоне" 2:3.