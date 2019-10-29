Российская звезда НХЛ получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона

Неважно идут дела и у "Флориды": передача Евгения Дадонова, набравшего десятое очко в сезоне, не помогла "Пантерам" уберечься от разгрома 2:7 в Ванкувере, вратарь "Пантерс" Сергей Бобровский сменил во втором периоде пропустившего пять шайб после 30 бросков начавшего встречу Сэмюэла Монтембо. Статистика самого россиянина оказалась хуже: Бобровский отразил только четыре броска из шести.