Вт, 29.10.2019
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Российская звезда НХЛ получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона

Владимир Тарсенко

ФОТО: Richard Ulreich/ZUMAPRESS.com

"Сент-Луис" не сможет из-за травмы рассчитыватэ на главную звезду и бомбардира Владимира Тарасенко.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарсенко выбыл на продолжительный срок из-за травмы.

29 октября россиянин перенесет операцию на левом плече. Срок восстановления составит минимум пять месяцев.

Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом», передает Sports.ru.

В этом сезоне форвард набрал 10 (3+7) очков в 10 матчах.

Неважно идут дела и у "Флориды": передача Евгения Дадонова, набравшего десятое очко в сезоне, не помогла "Пантерам" уберечься от разгрома 2:7 в Ванкувере, вратарь "Пантерс" Сергей Бобровский сменил во втором периоде пропустившего пять шайб после 30 бросков начавшего встречу Сэмюэла Монтембо. Статистика самого россиянина оказалась хуже: Бобровский отразил только четыре броска из шести.

Еще в одном матче регулярного сезона "Баффало" по буллитам проиграла "Аризоне" 2:3.

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