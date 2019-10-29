Nordica: если ситуация на рынке изменится, полеты из Таллинна будут возобновлены

В интервью ERR гендиректор предприятия Эрки Урва подчеркнул, что компания не прекратила, а лишь приостановила обслуживание прямых линий из Таллинна, а от прогнозов, когда самолеты Nordica вновь станут перевозить пассажиров из столицы Эстонии в другие города Европы, он воздержался, отметив лишь, что все зависит от ситуации на рынке.

"Предприятие должно быть хозрасчетным. Государство не может вкладывать в него деньги, а если государство не может вкладывать деньги, то оно не может и говорить, куда авиафирма должна летать. Могут последовать только определенные действия - например, если мы хотим, чтобы у нас был дневной рейс в Гатвик, то мы проводим для этого конкурс, в котором могут участвовать airBaltic или Nordica", - сказал вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас.