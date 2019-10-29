Вт, 29.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Nordica: если ситуация на рынке изменится, полеты из Таллинна будут возобновлены
1

Nordica: если ситуация на рынке изменится, полеты из Таллинна будут возобновлены

Nordica lennu ettevalmistused Tallinna lennujaamas.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Государственная авиакомпания Nordica не исключает, что в будущем возобновит прямые полеты из Таллинна, пишет Rus.ERR.

В интервью ERR гендиректор предприятия Эрки Урва подчеркнул, что компания не прекратила, а лишь приостановила обслуживание прямых линий из Таллинна, а от прогнозов, когда самолеты Nordica вновь станут перевозить пассажиров из столицы Эстонии в другие города Европы, он воздержался, отметив лишь, что все зависит от ситуации на рынке.

В Министерстве экономики отметили, что не могут заставлять фирму летать в тот или иной город, поскольку ее главная задача - зарабатывать деньги, а решения она принимает самостоятельно.

"Предприятие должно быть хозрасчетным. Государство не может вкладывать в него деньги, а если государство не может вкладывать деньги, то оно не может и говорить, куда авиафирма должна летать. Могут последовать только определенные действия - например, если мы хотим, чтобы у нас был дневной рейс в Гатвик, то мы проводим для этого конкурс, в котором могут участвовать airBaltic или Nordica", - сказал вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ