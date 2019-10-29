Вт, 29.10.2019
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Итальянских топ-футболистов дисквалифицировали за богохульство

Маттео Скоццареллa

ФОТО: MASSIMO PINCA/REUTERS

Дисциплинарный комитет Серии А наказал хавбека «Пармы» Маттео Скоццареллу и полузащитника «Сассуоло» Франческо Маньянелли за богохульство, передает La Gazzetta dello Sport.

Инциденты, по итогам которых их дисквалифицировали, произошли в матчах 9-го тура Серии А между «Интером» и «Пармой» (2:2), а также «Вероной» и «Сассуоло» (0:1). Решение было принято после просмотра видео с этих встреч. 

В ходе этих встреч Скоццарелла и Маньянелли позволяли себе богохульные высказывания. В частности, они выкрикивали проклятия с упоминанием имени бога.

Игроки пропустят по 1 матчу Серии А. Таким образом, Скоццарелла не сможет сыграть в игре 10-го тура чемпионата против «Вероны», а Маньянелли – против «Фиорентины».

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Серии А. Ранее за богохульство был дисквалифицирован хавбек «Удинезе» Роландо Мандрагора. Он также пропустил один матч чемпионата. 

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