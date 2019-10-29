Последствия шторма: тысячи потребителей все еще остаются без света

Большая часть вызванных штормом последствий аварий в электросетях ликвидирована, однако на раннее утро вторника остается еще свыше 14 600 обесточенных потребителей, еще только ожидающих восстановления электроснабжения.
По данным Elektrilevi, по состоянию на 6.21 во вторник в различных регионах Эстонии отмечено 138 повреждений, из-за которых обесточены 14 663 потребителей. Больше всего потребителей без электроснабжения в Пыльваском уезде - 5133, в Выруском их насчитывается 3032, в Вильяндиском 2741, в Валгаском 1569, а в Тартуском 1180. В других регионах обесточенных потребителей существенно меньше.
Подача тока прервалась из-за бушевавшего в воскресенье шторма, из-за которого в воскресенье вечером без электроснабжения оказались свыше 60 000 потребителей.