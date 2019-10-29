Британский парламент проголосовал против досрочных выборов

Британский парламент проголосовал против предложения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов в декабре 2019 года. Как сообщает в понедельник, 28 октября, информагентство dpa, за данное предложение было отдано 299 голосов. Для принятия решения о досрочных выборах была необходима поддержка как минимум 434 депутатов (что составляет две трети британского парламента).

Сам Джонсон заявил в понедельник, что правительство уже к вечеру представит новый законопроект, предполагающий проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года. Для проведения данного законопроекта через парламент, по словам Джонсона, на этот раз будет необходимо простое большинство голосов.