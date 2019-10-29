Игры в чемпионате Италии Роналду больше вызова не представляют

«Если бы это зависело от меня, то я бы играл только в важных матчах. Выходил бы на поле в играх за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Такого рода матчи мотивируют меня, потому что от них многое зависит. Мне нравится играть в сложной атмосфере и под давлением.

Однако очевидно, что нужно быть профессионалом, честно делать свою работу каждый день, уважать свою семью и клуб, за который ты выступаешь, и который платит тебе.