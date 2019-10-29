Clean it up: история 25-летнего голландца, который придумал как спасти мировой океан от загрязнения

Боян Слат хотел стать инженером с детства. В 14 лет он попал в Книгу рекордов Гиннесса, запустив 213 пневмогидравлических ракет одновременно. В 16 лет в качестве выпускного проекта средней школы он изобрел устройство для сбора океанского мусора, перемещение которого основано на океанских течениях. Предшествовало этому увлечение юного гения дайвингом. Во время погружения в Греции Боян обратил внимание, что пластика в море больше, чем рыбы. «Почему вместо того, чтобы заниматься просветительством и говорить об уважении к окружающей среде, мы не берем на себя конкретные обязательства по возмещению причиненного нами ущерба?» — размышлял он.

В 2012 году он получил за устройство по сбору океанского мусора премию Делфтского технического университета. «Когда-то был каменный век, затем — бронзовый, а сейчас — пластиковый. Каждый год мы производим около 300 миллионов тонн пластика, и его частицы попадают в реки, канализацию и — рано или поздно — в океан. В наши дни, если вы захотите съесть печенье, вам придется купить его в пластиковой обертке, в пластиковом контейнере, в коробке, покрытой пластиковой оберткой, упакованным в пластиковый пакет. Это не опасное ядерное топливо, это печенье!» — с этих слов тогда еще 18-летний изобретатель начал свое выступление на конференции TED.

Во время выступления он не только донес до широких масс необходимость очищения океана от мусорных пятен, но и презентовал специальное устройство. Это система автоматизированных плавучих барьеров, в будущем способная спасти океан от пластика. Проект Бояна Слата нашел широкий отклик в сердцах неравнодушных к проблемам экологии людей. В 2013 году Боян бросил Делфтский технический университет и полностью сфокусировался на создании очистительных сооружений. Собрав более двух миллионов долларов пожертвований, он основал стартап The Ocean Cleanup («Океанская уборка»)

В чем принцип? В вылове океанского мусора используется тактика пассивной защиты. Плавучий барьер в форме буквы U, внутри которого накапливается пластик, перемещается за счет движения воды в океанских течениях. Устройство закреплено на якоре таким образом, чтобы повторять изгибы течений. По форме это поплавок длинной в 600 метров с прикрепленной к нему «юбкой», свисающей на 3 метра вниз. Поплавок не дает мусору «сбежать» через верх, «юбка» останавливает его снизу. Небольшая длина «юбки» позволяет рыбам беспрепятственно проплывать под ней и не попадаться в ловушку, предназначенную для пластика.

Прототип проекта The Ocean Cleanup. ФОТО: REMKO DE WAAL/AFP