Clean it up: история 25-летнего голландца, который придумал как спасти мировой океан от загрязнения

В мире экологических новостей произошло событие планетарного масштаба. Нидерландский изобретатель Боян Слат придумал, как спасти мировой океан от загрязнения. С помощью специальных устройств-ловушек он в течение 20 лет обещает собрать весь пластик. Вдохновляющую историю об «уборщике» океанов читайте в материале Rus.Postimees.
Боян Слат хотел стать инженером с детства. В 14 лет он попал в Книгу рекордов Гиннесса, запустив 213 пневмогидравлических ракет одновременно. В 16 лет в качестве выпускного проекта средней школы он изобрел устройство для сбора океанского мусора, перемещение которого основано на океанских течениях. Предшествовало этому увлечение юного гения дайвингом. Во время погружения в Греции Боян обратил внимание, что пластика в море больше, чем рыбы. «Почему вместо того, чтобы заниматься просветительством и говорить об уважении к окружающей среде, мы не берем на себя конкретные обязательства по возмещению причиненного нами ущерба?» — размышлял он.
В 2012 году он получил за устройство по сбору океанского мусора премию Делфтского технического университета. «Когда-то был каменный век, затем — бронзовый, а сейчас — пластиковый. Каждый год мы производим около 300 миллионов тонн пластика, и его частицы попадают в реки, канализацию и — рано или поздно — в океан. В наши дни, если вы захотите съесть печенье, вам придется купить его в пластиковой обертке, в пластиковом контейнере, в коробке, покрытой пластиковой оберткой, упакованным в пластиковый пакет. Это не опасное ядерное топливо, это печенье!» — с этих слов тогда еще 18-летний изобретатель начал свое выступление на конференции TED.
Во время выступления он не только донес до широких масс необходимость очищения океана от мусорных пятен, но и презентовал специальное устройство. Это система автоматизированных плавучих барьеров, в будущем способная спасти океан от пластика. Проект Бояна Слата нашел широкий отклик в сердцах неравнодушных к проблемам экологии людей. В 2013 году Боян бросил Делфтский технический университет и полностью сфокусировался на создании очистительных сооружений. Собрав более двух миллионов долларов пожертвований, он основал стартап The Ocean Cleanup («Океанская уборка»)
В чем принцип? В вылове океанского мусора используется тактика пассивной защиты. Плавучий барьер в форме буквы U, внутри которого накапливается пластик, перемещается за счет движения воды в океанских течениях. Устройство закреплено на якоре таким образом, чтобы повторять изгибы течений. По форме это поплавок длинной в 600 метров с прикрепленной к нему «юбкой», свисающей на 3 метра вниз. Поплавок не дает мусору «сбежать» через верх, «юбка» останавливает его снизу. Небольшая длина «юбки» позволяет рыбам беспрепятственно проплывать под ней и не попадаться в ловушку, предназначенную для пластика.
Система ориентирована на Тихоокеанское мусорное пятно. Это плавучий остров из мусора, расположенный между калифорнийским и гавайским побережьями, который по подсчетам ученых превышает территорию Франции в три раза. Пятно является особенно опасным для экосистемы планеты за счет высокой концентрации микропластика — частиц размером менее одного сантиметра. Морские организмы употребляют их в пищу, путая с планктоном, а люди впоследствии едят нашпигованную пластиком рыбу. Поскольку и пластик, и ловушка плывут по течению, очистительная система будет приплывать туда, где больше всего мусора.
На поплавке ловушки расположены сенсоры и спутниковые антенны, с помощью которых она будет информировать о своем местонахождении и о том, сколько мусора ей удалось собрать. Раз в несколько месяцев корабль-мусоровоз будет приезжать за накопившимся мусором. Затем мусор будут сортировать, перерабатывать и продавать, что сделает управление сооружениями по очистке от океанского пластика прибыльным бизнесом. Согласно прогнозам за 10 лет 60 таких ловушек в состоянии уничтожить Большое тихоокеанское мусорное пятно. Если такие ловушки разместить во всех мусорных скоплениях, то к 2040 году они соберут 90% океанского пластика.
Первый прототип океанского «уборщика» был запущен в 2018 году. Реализации идеи предшествовали 6 лет упорного труда и 20 миллионов долларов инвестиций. Тем не менее, первая попытка оказалась неудачной. Прототип оказался неустойчив к разрушительному напору океанских течений и не смог собрать весь пластик. Боян Слат и его команда столкнулись со скептицизмом научного сообщества, основные претензии которого строились вокруг влияния проекта на морскую фауну, и то, что «уборщик» способен собирать лишь крупный мусор. В рядах скептиков были и те, кто упрекали молодого инженера за то, что он не решает проблему загрязнения планеты комплексно, а занимается лишь океанами.
Но команда The Ocean Cleanup не сдавалась. Система со второй попытки доказала свою эффективность. 8 сентября ловушку спустили на воду неподалеку от берега Сан-Франциско. Вскоре выяснилось, что устройство не удерживает пластик из-за скорости передвижения очистного сооружения. Поплавок двигался в том же темпе, что и океанский мусор. Конструкцию «замедлили» и обеспечили парашютным якорем, за счет чего она стала захватывать мусор эффективнее. Еще одна проблема, с которой столкнулись изобретатели: пластиковый мусор «перешагивал» через поплавок, не задерживаясь в ловушке. Поплавок увеличили, и таким образом проблема решилась. Вскоре Боян Слат сообщил об успехе испытаний, пообещав в обозримом будущем перейти к массовой работе.
После завершения испытаний «уборщик океанов» поплывет навстречу Большому тихоокеанскому мусорному пятну.