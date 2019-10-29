Финансовая инспекция начала в отношении Swedbank производство по делу о проступке

Производство по делу о проступке было возбуждено для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег, сообщила Финансовая инспекция.

Отдельно в рамках производства по делу о проступке будет установлено, нарушались ли правила воспрепятствования отмыванию денег, есть ли виновные в этом проступке или обстоятельства для прекращения производства.

В вопросах надзора Финансовая инспекция сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии, координируя свою деятельность, обмениваясь информацией и оценками происходящего.

Финансовая инспекция отмечает, что ведение уголовного производства находится не в ее компетенции. О результатах расследования должно стать известно не ранее начала следующего года.