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Финансовая инспекция начала в отношении Swedbank производство по делу о проступке

Логотип Swedbank.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

В понедельник, 28 октября, Финансовая инспекция начала производство в отношении банка Swedbank в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.

Производство по делу о проступке было возбуждено для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег, сообщила Финансовая инспекция.

Отдельно в рамках производства по делу о проступке будет установлено, нарушались ли правила воспрепятствования отмыванию денег, есть ли виновные в этом проступке или обстоятельства для прекращения производства.

В вопросах надзора Финансовая инспекция сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии, координируя свою деятельность, обмениваясь информацией и оценками происходящего.

Финансовая инспекция отмечает, что ведение уголовного производства находится не в ее компетенции. О результатах расследования должно стать известно не ранее начала следующего года.

Аналогичное производство в отношении Swedbank AB начала и Финансовая инспекция Швеции.

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