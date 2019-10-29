Финансовая инспекция начала в отношении Swedbank производство по делу о проступке

В понедельник, 28 октября, Финансовая инспекция начала производство в отношении банка Swedbank в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.
Производство по делу о проступке было возбуждено для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег, сообщила Финансовая инспекция.
Отдельно в рамках производства по делу о проступке будет установлено, нарушались ли правила воспрепятствования отмыванию денег, есть ли виновные в этом проступке или обстоятельства для прекращения производства.
В вопросах надзора Финансовая инспекция сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии, координируя свою деятельность, обмениваясь информацией и оценками происходящего.
Финансовая инспекция отмечает, что ведение уголовного производства находится не в ее компетенции. О результатах расследования должно стать известно не ранее начала следующего года.
Аналогичное производство в отношении Swedbank AB начала и Финансовая инспекция Швеции.