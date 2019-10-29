Вт, 29.10.2019
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"Реал" снова рассчитывает избавиться от Гарета Бэйла

Гарет Бэйл

ФОТО: James Wilson/ZUMAPRESS.com

«Реал» не будет подписывать новых игроков во время зимнего трансферного окна и хочет избавиться от валлийца Гарета Бэйла, сообщает AS.

По информации As, решение об отказе от покупок в январе принял президент Флорентино Перес, основываясь на отчете тренеров команды. 

Мадридский клуб может изменить свою позицию только в случае тяжелых травм у футболистов или незапланированного ухода кого-то из команды.

Перес рассчитывает, что главный тренер Зинедин Зидан будет использовать игроков, приобретенных прошедшим летом на общую сумму в 303 миллиона евро. 

Единственным игроком, который может покинуть "Реал" зимой является Гарет Бэйл: руководство «сливочных» рассматривает его продажу в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что отношения между игроком и клубом с лета не изменились и остаются напряженными. Ситуацию усложнила и история с травмой, которую Бэйл получил в сборной.

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