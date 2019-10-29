"Реал" снова рассчитывает избавиться от Гарета Бэйла

По информации As, решение об отказе от покупок в январе принял президент Флорентино Перес, основываясь на отчете тренеров команды.

Мадридский клуб может изменить свою позицию только в случае тяжелых травм у футболистов или незапланированного ухода кого-то из команды.

Перес рассчитывает, что главный тренер Зинедин Зидан будет использовать игроков, приобретенных прошедшим летом на общую сумму в 303 миллиона евро.

Единственным игроком, который может покинуть "Реал" зимой является Гарет Бэйл: руководство «сливочных» рассматривает его продажу в ближайшее трансферное окно.