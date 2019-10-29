Бывший министр Таммист устроился на новое теплое место

Концерн Utilitas, доля в котором принадлежит одному из самых богатых людей в Эстонии, Кристьяну Раху, планирует расширить портфель возобновляемых источников энергии в дополнение к услуге централизованного теплоснабжения, которая является основным видом деятельности группы, и производству возобновляемой электроэнергии. Помимо Таммиста, в том же секторе будет работать бывший технический директор Nelja Energia Андрус Завадскис.

План развития энергетического хозяйства Эстонии до 2030 года предусматривает, что 80 процентов потребляемой тепловой энергии и 50 процентов общего объема потребляемой энергии будут поступать из возобновляемых источников. «Цель Utilitas - помочь в достижении этих государственных целей как в существующих сетевых регионах централизованного теплоснабжения, так посредством новых проектов», - сказал глава энергоконцерна Utilitas Прийт Койт.

Таммист заявил в пресс-релизе, что Utilitas в состоянии быть одним из ключевых партнеров в разработке энергетических проектов для достижения климатической нейтральности. «Я рад внести свой вклад в сильную команду Utilitas и в достижение их амбициозных целей».

Андрус Завадскис добавил, что современные ветряные и солнечные решения очень конкурентоспособны, и Эстония, как страна, подходящая для производства энергии ветра, должна использовать технологические возможности. "С помощью эстонских ресурсов мы можем удовлетворить как внутренний спрос, так и быть страной-экспортером энергии".

Utilitas - это эстонский энергетический концерн, основной деятельностью которой является производство тепла и электроэнергии и предоставление услуг централизованного теплоснабжения. Целью Utilitas является обеспечение экологически чистого и эффективного производства электроэнергии и содействие устойчивому потреблению энергии.