Новый флагман Xiaomi с камерой на 108 Мп удивил качеством сделанных снимков

В Сети последние несколько дней появляется все больше утечек касательно грядущего смартфона от Xiaomi — Xiaomi Mi CC9 Pro. Судя по имеющимся данным, упор в устройстве будет сделан на его фотовозможностях.
Данное предположение, к слову, подтвердил генеральный директор компании, опубликовав в сети фото, сделанное на грядущую новинку Xiaomi.
Now this is some scary level of detail.#Xiaomi #redmi #cc9pro #mismartwatch #MiTV5 pic.twitter.com/Bwvx3JKKM0— Mukul Sharma (@stufflistings) 28 октября 2019 г.
Напомним, что некоторое время назад глава Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал на своей страничке в китайской социальной сети Weibo фрагмент фото, сделанного на Xiaomi Mi CC9 Pro. По словам господина Цзюня, на опубликованном им изображении разместилось лишь 0,8% от оригинального снимка, пишет Ferra. И вот спустя несколько дней, в сети появилось полное фото исходного изображения вместе с другими частями этой фотографии. Благодаря всем этим снимкам можно уже сейчас оценить возможности грядущего фото-флагмана Xiaomi со 108 Мп основной камерой.
Официальная презентация Xiaomi Mi CC9 Pro состоится уже 5 ноября 2019 года на большой пресс-конференции Xiaomi, в рамках которой от компании ждут также анонса нового поколения умных телевизоров Xiaomi Mi TV 5 и первых фирменных умных часов компании.