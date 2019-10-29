Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Стамбул за 122 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Эдинбург начиная с 34 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 122 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 191 евро
Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 380 евро
Туда-обратно из Таллинна на Барбадос начиная с 553 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 555 евро
Туда-обратно из Таллинна в Ирландию начиная со 106 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Чикаго начиная с 265 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Канкун начиная с 327 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Лас-Вагас начиная с 397 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Техас начиная с 405 евро