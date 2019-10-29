Осторожно: на фальшивом сайте торговой сети под видом розыгрыша денег выманивают личные данные!

В Интернете начал распространяться мошеннический лжесайт Selver, на котором обещают разыграть подарочные карты стоимостью 500 евро по случаю предстоящей годовщины Selver. Речь идет о подделке, при помощи которой злоумышленники пытаются украсть личные данные людей, пишет Postimees.
Посетителей мошеннического сайта направляют на анкету, каждый вопрос которой загружается на новой странице. По окончании вопросника предоставляется возможность «поскрести» подарочную карту с призом в 500 евро.
При создании лжесайта использованы цвета, символика и дизайн Selver, в связи с чем подделка выглядит весьма убедительно. Внизу страницы также много комментариев на эстонском языке, которые на первый взгляд кажутся заслуживающими доверия.
Торговая сеть Selver обратилась в Департамент государственной инфосистемы (RIA), который также выпустил предупреждение.
«Это фальсификация преступников, пытающихся заставить людей ввести свои данные, чтобы впоследствии их можно было использовать для совершения нового мошенничества», - сообщает департамент.
RIA советует скептически относиться ко всем лотерейным страницам и электронным письмам. «Также стоит следить за адресом сайта: действительно ли это страница известного предприятия или другой, посторонний веб-сайт».