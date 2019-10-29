Бушевавшие на юге Эстонии ветра на несколько часов загнали государство в тупик

В Выру установлен рекорд скорости ветра

Бушевавший в воскресенье в Эстонии ураган стал чрезвычайным, прежде всего, для жителей юга Эстонии. Руководитель отдела наблюдений за погодой Агентства окружающей среды Мийна Крабби объяснила, что на материке такие ураганы происходят редко, хотя на побережье их можно видеть каждый год.

В Сырве позавчера зафиксировали ветер, который дул со скоростью больше 31 метра в секунду, но островитяне видели и похуже. В то же время вырусцы не привыкли к таким порывам ветра, как на минувших выходных - 26,1 метра в секунду. Чрезвычайные погодные условия были обусловлены тем, что над Эстонией столкнулись теплая и холодная воздушные массы. Если в Латвии в это время было 15 градусов тепла, то над Балтикой температура упала до нуля градусов. Такие чрезвычайные контрасты означают сильнее среднего низкое давление, что в свою очередь несет с собой интенсивные дожди и ветер.

Источник: Агентство окружающей среды