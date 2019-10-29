Бушевавшие на юге Эстонии ветра на несколько часов загнали государство в тупик

В свете воскресного урагана вчера Министерство внутренних дел вновь напомнило жителям страны о том, что к кризисам нужно быть готовыми. Но насколько само государство готово к кризисам? Нужно ли привыкать к тому, что во время урагана в тупик будет загнана и внутренняя безопасность Эстонии, такими вопросами задался Postimees.
Только в августе этого года Госконтроль предупреждал, что государственные учреждения не готовы к решению чрезвычайных ситуаций. И вот на минувших выходных несколько важных государственных услуг неожиданно перестали работать.
В воскресенье Elektrilevi сообщила о самом крупном за многие годы сбое: более 61 000 домохозяйств остались без электричества. Когда ветра стихли, выяснилось, что у важнейших учреждений нет топлива, мобильной связи, отопления, интернета и воды.
Elektrilevi: исключительный ураган
Нынешний ураган оказался частично обычным, частично нет. Если на побережье такие ураганы происходят ежегодно, то такого безумия, которое пережил юг Эстонии, здесь не видели давно.
Было видно, что чрезвычайное погоды не смогли предусмотреть, например, выруские строители, которые когда-то занимались установкой крыш. Одну такую крышу сорвало с подстанции в Выру, и она к несчастью приземлилась на расположенное рядом охладительное оборудование, которое вывело всю систему из строя.
Последствием стала тьма во всем городе, в том числе, в местной больнице. Но электричество исчезло и там, где крыши подстанций не отправлялись в полет, а чрезвычайные и напряженные ситуации возникли по всей Эстонии.
Например, вчера утром пограничники в Лухамаа обнаружили, что у них нет интернета. Выяснилось, что обслуживаемые Департаментом государственных инфосистем сети тоже не выдержали этого урагана. И хотя на всякий случай пункты связи, скажем так, продублированы, отключились и запасные сети. Поэтому пограничный пункт пришлось временно закрыть. В 21 веке это является серьезной проблемой, которая влияет на работу и безопасность всей страны. На границе возник затор, начали расти очереди. Интернет пропал также в больницах и школах.
«Связь нарушена или отсутствует почти в 30 местах», - признали вчера в департаменте.
Однако восстановить связь самостоятельно было невозможно, пока Elektrilevi не вернул электричество.
Пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер признала, что двух-трехчасовые сбои в государственной сети означают то, что генераторы успеют разрядиться. По ее словам, для того, чтобы запасное электричество подавалось дольше, необходимы дополнительные инвестиции.
Руководитель отдела политики спасения и урегулирования кризисов Министерства внутренних дел Яанис Отсла признал, что самым слабым звеном являются электропредприятия. Полная защита от ураганов была бы обеспечена, если бы все линии были помещены под землю. Но это не по карману потребителям, особенно если это делать в редко заселенных районах. По сути, нужно выбирать: огромные счета за сетевые услуги, или угроза остаться без электричества в случае урагана.
А можно ли сделать лучше? Председатель правления Elektrilevi Яанус Тийсвенд подчеркивает, что речь шла о чрезвычайном урагане, к которому сложно как-то подготовиться. Он не видит, что можно было бы сделать что-то еще.
«В последний раз ураган таких масштабов был в 2010 году», - утверждает он. Также редким явлением, по его словам, стало то, что случилось с подстанцией Elering в Вырумаа. Это происшествие в свою очередь вызвало задержки в ремонтных работах, поскольку поначалу вообще было трудно понять, что в действительности произошло.
Тийсвенд утверждает, что ситуация улучшается: Elektrilevi строит свыше тысячи километров устойчивых к погоде сетей в год, поэтому количество повреждений в течение последних восьми лет сократилось в три раза.
«В то же время, сеть никогда не станет на 100 процентов неподверженной повреждениям, - подчеркнул руководитель Elektrilevi. – Такие ураганы это подтверждают».
Отсла объяснил, что дополнительно помогают дублирующие электросети, чтобы в случае одного сбоя ток можно было перенаправить на другую подстанцию. Например, в деревне Кыпу такое решение недавно построили, но из-за небольшой задержки система еще не работает. Поэтому деревня сидела без электричества.
Потепление климата = ураганы
Электричества пришлось ждать и спасателям, которые должны были заниматься последствиями этого самого урагана. В течение воскресенья по всей Эстонии было зарегистрировано около 500 происшествий. Но в Вильяндимаа Спасательный департамент обнаружил, что во всем уезде практически нет мест, где можно было бы, например, заправить машины. Электричество отключилось и на заправках.
Газета Sakala пишет, что спасательная машина из Мустла отправилась на границу Вильянди на заправку Olerex, и спасатели обнаружили, что топливо не наливают, потому что нет электричества. При первой же возможности спасательные машины должны иметь полный бак. Мустлаский спасатель Тыну Волтейн объяснил, что на пустую поездку был потрачен целый час: «Это – крах».
Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару считает, что к природным катаклизмам жителям Эстонии нужно привыкать: «Такие чрезвычайные ситуации, как та, что мы видели в воскресенье, будут учащаться: длительные сухие или богатые на осадки периоды, экстремальные морозы, ураганы. Мы должны это учитывать и лучше готовиться. Изменения климата назад не повернуть, и единственной возможностью является адаптация к ним».
Генеральный директор объясняет, что к следующему урагану все должны подготовиться лучше: как официальные учреждения и самоуправления, так и сами люди. Чрезвычайной была ситуация и в медицинских учреждениях, которые находились в фокусе указанного выше отчета Госконтроля. Южно-Эстонская больница работала вчера при помощи генератора. Но это не означает стопроцентной работоспособности. Новых пациентов принять не смогли.
Департамент здоровья и раньше говорил, что больницам нужны около 21 миллиона евро, чтобы быть готовыми без проблем переживать кризисные ситуации.
Крупные больницы смогут самостоятельно справиться с кризисом трое суток, маленькие – 16 часов. Южно-Эстонская больница в этот раз оставалась без электричества восемь часов. «Мы должны сделать из этого предельно ясные выводы, что прерывание поставки жизненно важных услуг это – реальность, они оказывают прямое влияние и, прежде всего, на работу больниц», - объяснил руководитель отдела неотложной помощи Департамента здоровья Мартин Кадай.
Последним предупреждающим примером влияния на внутреннюю безопасность и готовность самоуправлений (или не готовность) был еще предыдущий заслуживающий внимания ураган, который прошел в январе. Тогда на Сааремаа 10 000 домохозяйств остались без электричества. На заправках нельзя было купить топливо, возникли перебои в мобильной связи, детей отправили из школ домой, в магазинах нельзя было расплатиться карточкой, предприниматели работали при свечах – прямо, как и теперь. Официальные власти отметили, что речь идет о предупреждающем примере. «Это было легкое предупреждение, но предупреждение для всех», - сказал тогда Отсла. Этот случай в дальнейшем использовали как важный учебный материал для местных самоуправлений. Ясно, что и нынешний ураган должен стать уроком, поскольку, как утверждают многие, такие ситуации будут повторяться.
В Выру установлен рекорд скорости ветра
Бушевавший в воскресенье в Эстонии ураган стал чрезвычайным, прежде всего, для жителей юга Эстонии. Руководитель отдела наблюдений за погодой Агентства окружающей среды Мийна Крабби объяснила, что на материке такие ураганы происходят редко, хотя на побережье их можно видеть каждый год.
В Сырве позавчера зафиксировали ветер, который дул со скоростью больше 31 метра в секунду, но островитяне видели и похуже. В то же время вырусцы не привыкли к таким порывам ветра, как на минувших выходных - 26,1 метра в секунду. Чрезвычайные погодные условия были обусловлены тем, что над Эстонией столкнулись теплая и холодная воздушные массы. Если в Латвии в это время было 15 градусов тепла, то над Балтикой температура упала до нуля градусов. Такие чрезвычайные контрасты означают сильнее среднего низкое давление, что в свою очередь несет с собой интенсивные дожди и ветер.
Источник: Агентство окружающей среды
Масштабы и ущерб, нанесенный ураганом
- Позавчера, в воскресенье, в эпицентре урагана без электричества остались 61 400 домохозяйств.
- К следующему утру без электричества оставались Пыльвамаа (7100), Вырумаа (6900) и Вильяндимаа (6700). Масштабные сбои по-прежнему наблюдались в Тартумаа (3800), Валгамаа (3300) и Пярнумаа (2200).
- Elektrilevi смог устранить две трети отключений в пяти часам вчерашнего вечера. Но без электричества оставались еще около 20 000 домов.
- От отключения электричества пострадал и частный сектор. Сумму ущерба подсчитать сложно. Например, были вынуждены сидеть в простое 250 работников Выруского деревообрабатывающего предприятия, а также Выруская сырная фабрика Valio Eesti. Испортился товар примерно на 50 000 евро.
- Страховые фирмы оценивают ущерб, вызванный ураганом, в сотни тысяч, если не в миллионы евро.