Чемпион мира по ралли Отть Тянак меняет "Тойоту" на "Хендай"?

Переговоры и разговоры о новом контракте Тянака с "Тойотой" велись уже с начала лета. Эстонский спортсмен, перешедший в конюшню японского автопроизводителя перед началом сезона 2018 года, желал увеличения зарплаты в несколько раз, чтобы иметь гонорары сопоставимые с лидерами мирового ралли Себастьяном Ожье и Тьерри Нойвилем. В октябре раллийная команда "Тойойты", "М-Спорт", в лице руководителя Томми Мякинена заявила, что на условия Тянака согласиться не намерено, в ответ на это Тянак и его менеджер Марко Мяртин провели раунд переговором с боссами самой "Тойоты!, но, по-видимому, и там не нашли должного понимания.

Болельщики и эксперты за пределами Эстонии позицию начальства Тянака разделяет: в качестве аргументов приводят примеры того, что Тянака взяли в команду призовым пилотом, но репутация самого Тянака до этого года была как мастера виртуозных вылетов с трассы. Плюс ко всему, как отмечается, уровень конкуренции в раллийном чемпионате сильно упал, а значит и платить Тянаку на уровне многократных чемпионов мира нет оснований.

На этом фоне за два дня до того, как Тянак стал чемпионом мира, авторитетный журналист Дэвид Эванс опубликовал информацию о том, что в ближайшие дни будет объявлено о том, что Отть Тянак подпишет контракт с "Хендай", за который выступает конкурент Тянака по мировому чемпионату Тьерри Нойвиль. Бельгиец заявил в интервью спортивным СМИ, что не против того, чтобы Тянак присоединился к "Хендай".