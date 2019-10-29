Дата известна: сеть JYSK открывает в Эстонии новый большой магазин

Еще в августе пошли первые слухи о том, что в бизнес-центр на улице Якобсони в Вильянди переберется магазин JYSK, занимающийся продажей товаров для дома. Тогда детали не уточнялись, но на сегодняшний день уже найден директор магазина и объявлена дата открытия: 31 октября.
Помимо самого факта расширения в Вильянди, для компании JYSK, согласно ее пресс-релизу, также важно обеспечить трудозанятость местного населения: ищущим работу жителям Вильянди не нужно ехать далеко от городской границы, чтобы зарабатывать на жизнь.
Руководитель магазина Фелика Нелис сказала, что с открытием магазина было нанято на работу 13 человек.
JYSK ранее заявлял, что их задача - стать послом датского образа жизни "hygge" в странах Балтии. Это возникшее в скандинавских странах понятие означает чувство уюта и комфортного общения, и в его создании JYSK считает важной свою роль.
Вильяндское представительство датского магазина товаров для дома JYSK открывается уже в этот четверг, 31 октября, в 10 часов утра в бизнес-центре Jakobson.