Дата известна: сеть JYSK открывает в Эстонии новый большой магазин

Помимо самого факта расширения в Вильянди, для компании JYSK, согласно ее пресс-релизу, также важно обеспечить трудозанятость местного населения: ищущим работу жителям Вильянди не нужно ехать далеко от городской границы, чтобы зарабатывать на жизнь.

Руководитель магазина Фелика Нелис сказала, что с открытием магазина было нанято на работу 13 человек.

JYSK ранее заявлял, что их задача - стать послом датского образа жизни "hygge" в странах Балтии. Это возникшее в скандинавских странах понятие означает чувство уюта и комфортного общения, и в его создании JYSK считает важной свою роль.