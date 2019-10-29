Фото: в Таллинне откроют уникальный гибридный отель

Открывающийся весной Oru Hub Hotel будет уникальным на эстонском рынке, поскольку станет гибридным, сказано в пресс-релизе отеля.

Помимо комнат для постояльцев и ресторана, в самом сердце отеля будет открыта зона, которая станет удобным местом для работы. Зона будет основана на принципах сoworking и оснащена всем необходимым для работы, начиная со скоростного интернет-соединения и заканчивая отдельными кабинетами для телефонных переговоров.

Комнаты для постояльцев будут оснащены экологичными гигиеническими средствами, а в ресторане при отеле под руководством Оття Ууде будут готовить блюда из местных продуктов.

Реновационные работы проходят по руководством агентства Velvet, архитектора по интерьеру Кятлин Эллуки (Nobe Interiors), а также дизайнера Эдит Михкельсон.