Вт, 29.10.2019
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Фото: в Таллинне откроют уникальный гибридный отель

Обновленный отель Ору.

ФОТО: Oru hotel

Отель Oru в Кадриорге с ноября закрывает двери, чтобы начать длящийся почти пять месяцев ремонт. Планируется изменить весь интерьер, изменится и традиционная модель управления отелем, поскольку ожидания гостей и их потребности требуют нового подхода в обслуживании.

Открывающийся весной Oru Hub Hotel будет уникальным на эстонском рынке, поскольку станет гибридным, сказано в пресс-релизе отеля.

Помимо комнат для постояльцев и ресторана, в самом сердце отеля будет открыта зона, которая станет удобным местом для работы. Зона будет основана на принципах сoworking и оснащена всем необходимым для работы, начиная со скоростного интернет-соединения и заканчивая отдельными кабинетами для телефонных переговоров.

Комнаты для постояльцев будут оснащены экологичными гигиеническими средствами, а в ресторане при отеле под руководством Оття Ууде будут готовить блюда из местных продуктов.

Реновационные работы проходят по руководством агентства Velvet, архитектора по интерьеру Кятлин Эллуки (Nobe Interiors), а также дизайнера Эдит Михкельсон.

Обновленный Oru Hub Hotel открывает двери в апреле 2020 года.

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