Вт, 29.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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  • В Таллинне участились случаи нападения собак на людей

В Таллинне участились случаи нападения собак на людей

Собака. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Arvo Meeks

За последние два месяца Муниципальная полиция (МуПо) зарегистрировала порядка десяти случаев нападения собак на людей и других собак.

Главный инспектор МуПо Шахрияр Абдуллаев сказал в программе ETV+ «Кофе+», что нападения собак зачастую происходят из-за того, что хозяева во время прогулки с питомцем отвлекаются на гаджеты или отпускают маленьких собак бегать без поводка, так как считают, что они никого не укусят, передает Rus.ERR.

«В законе написано, что собака на улице в общественном месте должна быть на поводке. И это правило действует для всех, не зависимо от размеров», – подчеркнул Абдуллаев, добавив, что про намордник в законе ничего не написано, но в общественном транспорте его наличие обязательно.

Если прохожий видит, что собака гуляет без поводка, он может сообщить об этом в МуПо.

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