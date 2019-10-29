В Таллинне участились случаи нападения собак на людей

Главный инспектор МуПо Шахрияр Абдуллаев сказал в программе ETV+ «Кофе+», что нападения собак зачастую происходят из-за того, что хозяева во время прогулки с питомцем отвлекаются на гаджеты или отпускают маленьких собак бегать без поводка, так как считают, что они никого не укусят, передает Rus.ERR.

«В законе написано, что собака на улице в общественном месте должна быть на поводке. И это правило действует для всех, не зависимо от размеров», – подчеркнул Абдуллаев, добавив, что про намордник в законе ничего не написано, но в общественном транспорте его наличие обязательно.