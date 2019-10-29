С завтрашнего дня в Эстонии нельзя ездить со скоростью 100 и 110 км/ч

С завтрашнего дня, 30 октября, Департамент шоссейных дорог отменяет
действие знаков, разрешающих максимальную скорость движения в 100 и 110 км/ч на крупнейших государственных шоссе по всей Эстонии. Таким образом, максимальная скорость движения составит 90 км/ч.
В светлое время суток при хороших дорожных условиях Департамент шоссейных дорог оставляет за собой право и в зимний период повысить на участке Лаагри-Ээсмяэ на шоссе Таллинн-Пярну максимально допустимую скорость до 110 км/ч. В данном случае речь идет об электронных дорожных знаках, пишет Postimees.
Пришло время снизить скорость, так как падение температуры воздуха приводит к более высокому риску гололедицы. Чтобы безопасно добраться до пункта назначения, водителям следует выбрать подходящую дорожным условиям скорость и безопасный стиль вождения. Зимнее вождение требует от водителей большей внимательности. Также они должны считаться с другими участникам дорожного движения.
В этом году разогнаться до 110 км/ч можно было на 145 километрах, на 21 километре скорость была увеличена до 100 км/ч.
В преддверии зимы водителям необходимо проверить свой автомобиль и оснащение. Важно ездить на автомобиле, который технически исправен и подготовлен к зимнему сезону. Проверить, чтобы тормоза, фары и «дворники» были в порядке. Шипованная резина разрешена с 15 октября, в зимнюю резину необходимо переобуться не позднее 1 декабря.