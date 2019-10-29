Будьте начеку! Случаи мошенничества с розыгрышами дорогих телефонов участились

Новые схемы выдумываются практически ежедневно, также постоянно используются и давно известные, но до сих пор, как ни странно, действенным способом остается рассылка "писем счастья", сообщающих о крупном выигрыше или наследстве.

Констебль объяснила, что жулики создают "фейковые" страницы или ложные объявления о розыгрыше дорогого телефона или другого привлекательного приза от якобы имени известной компании или фирмы. Возможность выиграть дорогой приз привлекает внимание интернет-пользователя, и ему предлагают пройти по ссылке и заполнить анкету. В анкете требуется указать много личных данных о себе, в том числе телефон и место работы, после чего предлагается уплатить всего 1 евро и получить в подарок дорогой телефон. Как только жертва вводит и отправляет свои данные, мошенники пытаются молниеносно оформить на имя потерпевшего кредиты или снять еще большую сумму с его счета, говорит Яна Фролова.

Веб-констебль напоминает, что всегда нужно проверять достоверность той или иной информации. Самый простой способ проверки: "прогуглить" информацию в интернете и обратиться с вопросами к конкретной фирме, проводится ли на самом деле такой розыгрыш.

Как правило, местные компании, проводящие розыгрыши призов среди своих клиентов на самом деле, никогда не требуют оплатить почтовые расходы для доставки приза, напоминает сотрудник полиции.

Тех, кто все же поверил какому-то объявлению о розыгрыше и заплатил деньги, но остался ни с чем или даже лишился еще большей суммы с счета, просят обращатсья в полицию.

В посте в Фейсбуке Фролова приводит пример "письма счастья", с которым могли столкнуться жители Эстонии: